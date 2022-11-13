懶人瘦身｜張予曦4個床上玩手機減肥法 躺著瘦大腿、提臀兼拉筋
撰文：Goody25
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你相信在床上躺著玩手機也能瘦全身嗎？張予曦公開的躺瘦方法，已有不少的小紅書博主親測，而且效果都很不錯哦~
想瘦卻不想動的姐妹們，這4個動作一定要GET起來！
張予曦4個動作躺著瘦，懶惰的你也能瘦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 屈膝躺平、左右搖擺（共 50 下）
第一個動作先是躺在床上，接著屈膝躺平。開始膝蓋左右搖擺 50 下，但要確保自己的上半身保持不動的狀態。張予曦表示這個動作可以甩掉腰部兩側的脂肪，練出小蠻腰。而且身體在擺動的情況下，手是完全不被影響的。你可以一邊滑手機，一邊進行這個動作~
2. 屈膝躺平、上下抬腳尖（一組一分鐘）
真的是懶人運動耶~第二動作超級輕鬆，只要平躺然後屈膝，只是腳尖上下移動就好。張予曦有提到這個動作一分鐘算一組，一次至少要做兩組！雖然動作看上去很容易，但有不少網友親測過後表示小腿巨酸、巨爽，看樣子真的會很有效幫助瘦腿的部分喲~
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3. 平躺、雙腳回踢（一組一分鐘）
一邊玩手機，一邊躺在床上做這個動作完全不衝突！先是腹部緊貼在床上，然後雙腳向屁股的方向往回踢。盡量讓腳跟碰到屁股的部位，這樣不只能有效瘦腿還可以幫助提臀！張予曦提醒動作三跟動作二的時間是一樣，一組算一分鐘。
4. 躺下、腰部墊枕頭
最後一個動作簡直絕了！只要在自己的腰部下墊枕頭，然後平躺在床上就可以了~這個動作是為了讓你拉伸、放鬆全身的肌肉。雖然張予曦沒有在影片中提起關於最後一個動作的時間限制，但以後只要在床上按電話就用這個招式絕對不會錯~
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躺著就能瘦的方法，每個女孩都想要呀~看完張予曦的躺瘦方法後，都忍不住想要立馬嘗試！不少小紅書博主親測後都認為很有效，不只能練出體態還可以有效幫助瘦身。
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