3分鐘減肚腩｜韓國女團出道必練「虐腹減脂瘦身操」　4日瘦1公斤

韓國女團競爭壓力大，不僅要會唱、會跳，連身材控管都要被放大檢視，出道前得要經過好幾年的魔鬼訓練。別看她們在台上各個都是小蠻腰、大長腿，其實很多人並不是天生條件就這麼好，而是經過後天培訓逼出來的！



小紅書上有個討論度超高的「女團出道前魔鬼減脂操」3分鐘影片，動作各個看似簡單，但網友實際跟練後直呼：「做完直接累癱」、「練一遍馬甲線就若隱若現了」，甚至有人只跟練4天就瘦了1公斤，想要甩肥肚的人，趕快跟著動起來！

韓國女團3分鐘虐腹操，再見水桶腰、大肚腩！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

韓國女團虐腹操

1. 屈膝捲腹

身體採平躺姿勢，雙手抱頭，雙腳屈膝、腳掌踩地，吸氣只抬起上背部，記得脖子不要出力，全程要感受到腹部在發力。

2. 單抬腿捲腹

步驟一的姿勢進階版，抬起一隻腿，腿要盡量打直，呈現90度，同樣只抬起上背部，記得脖子不要出力，捲腹的動作不用太快。做完一組後，再換腳同樣進行捲腹動作。

同埸加映：減肚腩｜日本內臟脂肪減肥操爆紅 原地做5分鐘3動作2週腰圍減8cm（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

3. 雙抬腿捲腹

再更進階將另一雙腿也向上抬起，兩雙腿都要盡量打直，更能鍛鍊到腹部的核心。起身時的動作可以放慢，感受腹部核心力量的收縮。

4. 腳踏車式捲腹

想像雙腿在空中踩單車，先慢慢踩，接著速度開始加快衝刺，會明顯感受到腹部非常的緊繃。

同埸加映：減肥｜網選6款瘦身早午餐 低卡飽肚通便祕 纖瘦日本妹都這樣吃（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

5. 抬腿90度

同樣維持平躺的姿勢，將小腿抬起，重點是要與大腿呈現90度的姿勢，吸氣抬起上半身。

6. 仰臥起坐捲腹

最後一組難度最高，類似進階版的仰臥起坐！身體整個平躺，雙手往頭頂方向伸直，雙腳打直，吸氣的同時，用腹部力量將整個上半身帶起來，身體坐直90度，再往下，同樣是由慢，接著加快速度。做完整組訓練後，記得要做伸展放鬆，會感受到肚子真的超～痠！

延伸閱讀：

體脂最高飆32％！雙寶媽方志友減肥不靠戒澱粉，4個「有感瘦、不復胖」方法公開

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】