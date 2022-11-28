食膠原蛋白真係有用？5個正確補充骨膠原方法　修復初老肌膚彈性

所謂的美肌，不單單是白嫩細滑，更加要有彈性。



能讓肌膚保持彈性的關鍵就是膠原蛋白。因此不少愛美的妹子開始給自己補充膠原蛋白，但膠原蛋白要怎麽補充才會發揮真正的效果呢？

5個正確膠原蛋白食法，害怕面部流失骨膠原的姐妹們快正確地補充吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1：選擇合適的氨基酸（Amino Acid）

氨基酸種類繁多，要用來制造人體所需要的氨基酸是賴氨酸（Lysine）和脯胺酸（Proline）。在選擇時以這2大為主。

２：和維他命C一起食用

維他命C能夠促進身體制造膠原蛋白的速度，搭配膠原蛋白的補充效果會更加好。不一定是服用維他命C錠片，攝取維他命C豐富的水果，例如奇異果、番茄和番石榴也是很好的選擇。

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3：選擇分子小的膠原蛋白產品

膠原蛋白能否被身體全面吸收和分子有很大的關系。因此，膠原蛋白的分子越小越好。至於粉狀和液體哪里一個吸收更好，依然取決於分子的大小。

4：選擇早上空腹/睡前服用

空腹食用和睡前服用有幫助加速膠原蛋白的吸收。若你選擇睡前，切記要預留1-2小時的空腹時間。

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５：以冷水/室溫水調稀

如果你購買的是粉狀膠原蛋白，記得不要用熱水泡。膠原蛋白遇上熱水會膠原化掉，分子都被破壞。膠原蛋白也不能和酸性飲料一起搭配。

膠原蛋白有卓越的修復功能，前提是需要正確服用。至於服用分類也不宜太多，每日5g便可。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】