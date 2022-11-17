2022秋冬髮型、髮色推介　薄霧棕、粉橙啡超顯白　Bob頭俐落有型

隨著疫情趨緩、邊境開放，時尚界也重新變得繽紛又充滿力量，滑滑2022秋冬時裝周的照片可以發現華麗優雅且充滿性感自信的風格強勢登場，最具代表性的正是Valentino的濃調桃紅色！



今年秋冬穿搭比起沉穩內斂更流行鮮豔活力，連帶影響2022秋冬的髮型、髮色趨勢變得更不設限、更加潮流～不管你喜歡優雅質感的日雜感氛圍，或是崇尚街頭前衛的高調髮色，快跟著儂編透過資生堂專業美髮主辦的台灣「藝世奇想秋冬發表會」，掌握2022秋冬美髮趨勢流量密碼，換上最適合你的潮流髮型吧！

2022秋冬日雜髮型趨勢，快預約髮型師以新髮型迎接聖誕吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

2022秋冬Follow your heart喚醒你沉睡已久的繽紛色彩！

染上最能讓你快樂的髮色

戴著口罩的疫情日常，是否也削弱了你追求美麗和時尚的渴望，總是頂著一成不變、簡單好整理的髮型？2022秋冬跟隨你的內心，想染什麼髮色就染什麼髮色，不須隨波逐流，最能讓你感到自信與快樂就是最時髦的命定髮色～ 從極顯白的 #薄霧棕、優雅顯氣質的 #粉橙棕 到展現多樣繽紛活力的各種 #高調色，今年秋冬都值得嘗試！而帶有漸變層疊光感的髮色能讓單調的長直髮變得更有層次，用多種相近色彩交織出通透感夢幻漸層色彩，細緻光感亦能讓頭髮看起來更加滑順亮澤，打造更吸睛的迷人形象！

2022秋冬髮型趨勢關鍵字 #公主切、#低層次鮑伯（Bob頭）！

隨性又強烈更能凸顯個人魅力，展現超乎想像的潮流美感

2022秋冬不只髮色要煥然一新，也很適合挑戰想像中難以駕馭的前衛髮型～ 今年紅了好久的「公主切」，時髦前衛同時很修飾臉型，減齡效果更是滿分，而十幾年前流行過的鮑伯頭今年又重回主流，低層次鮑伯能讓臉型更加流暢，整個人顯得更加俐落有型，非常推薦給短髮新手！

神級燙髮X髮色這樣搭最時髦！想提亮膚色、隱藏肉肉臉或潮流感全開，這10款2022秋冬髮型有解

資生堂專業美髮「藝世奇想秋冬發表會」展演秋冬三大趨勢：亞洲潮流燙髮、日雜質感與前衛街頭潮流，融合2022秋冬髮型趨勢關鍵字，運用想像力與獨特美感設計十款潮流髮型，喚醒疫情後的世界重新變得繽紛有活力！秋冬發表會特邀全台頂尖3大髮廊現場展演髮型設計，由台灣最具指標性的日系髮廊Sieg Hair Salon揭開序幕，加上有全台最美沙龍之稱的MOON PARK Hair Salon與屢獲國際大獎殊榮的尤拿UNA SALON，10位明星設計師聯手呈現2022秋冬無設限的潮流髮型與髮色，帶來令人目不轉睛的感官刺激！

同場加映：范冰冰4招洗頭步驟 針對漂染燙致斷髮、脫髮問題 重獲濃密秀髮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

2022秋冬亞洲潮流燙髮圖鑑X Sieg Hair Salon

被譽為「燙髮女王」的Amber擅長各種風格燙髮，以大勢瀏海染搭配2022秋冬最紅的絨毛捲，讓顯眼時髦的金色瀏海染變得柔和，具分量感的捲度減齡顯嫩之外，也很適合秋冬氛圍～

Sieg台中勤美店店長Amanda以耳圈染搭配線條染，創造搶眼強烈的撞色風格，為空氣感的燙髮注入一抹個性與活力！想要維持燙髮的完整度，Amanda也提醒要定時回髮廊調整髮量厚度與層次，才能讓剛燙完髮的美度更持久！

擅長慵懶燙、日系短髮的Hugo以秋冬流行的楓葉橘為主軸帶出溫暖感，搭配日本女生最愛的輕盈捲度與隨性外翹紋理，視覺上更顯動感俏皮，毫無厚重感也更加隨性自然，修飾臉型效果滿分！

同樣是日系髮型好手的Albee，選擇能讓臉小一號的高層次羽毛剪，完美修飾model的輪廓線，再搭配秋日氛圍滿滿的亮橘色挑染出層次，為夢幻的羊毛捲增添時髦個性，更能有感提亮膚色～

2022秋冬日雜質感髮型圖鑑X MOON PARK Hair Salon

MOON PARK主理人UNO最受推崇的即是他為客人量身訂製的多變質感風格，這次以薄霧棕的層疊光感染呼應秋冬時裝周的高訂服裝與妝容，運用復古的羽毛剪修飾臉部輪廓，創造強烈印象。

日系特殊色染髮專門的Nini選擇顯白效果十足的薄霧棕色，搭配輕透感的層疊光感染，散發日雜感的夢幻光感！想讓髮質看起來更好，她也提醒大家不管有沒有燙染都別忘了頭皮保養，能有效預防頭皮乾燥，讓頭髮更加健康。

同場加映：5款黑色短髮髮型推薦 日系蘋果頭仙氣爆燈 水波捲顯小臉又減齡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

2022秋冬前衛街頭髮型圖鑑X 尤拿UNA SALON

Eason擅長漂染髮色，以日本知名動畫「Cyberpunk」為靈感，選用金屬感銀白色為主調，搭配粉紫色髮尾染與瀏海染，創造具未來科技感的日系街頭風格，令人驚艷！

有「短髮達人」之稱的Jun，此次改挑戰創作中長髮，以在日本象徵成年的公主切髮型搭配具層疊光感的橘紅髮色，靈感來自90年代的原宿街頭，展現獨樹一格的風采！

最懂得創造免漂粉霧色的Anny，將創造重點放在暈染感與呈現二次元文化，夢幻的粉金色讓人聯想到紛飛的日本櫻花，溫柔又輕盈感十足！為了維持染後髮色，她建議使用護色或增色洗髮精，而如想要呈現自然褪色的效果，則可以選擇矯色洗髮精讓髮色更加自然～

擅長歐美漸層染髮的Aaron，以顯白的亞麻米棕色為基調，加上藍綠色的層次染，帶點前衛街頭感，同時創造出漫畫少女氛圍，襯托膚色的效果也很優秀！

看完以上2022秋冬髮型、髮色流行圖鑑，你是否也對自己即將換上的新髮型充滿靈感了呢？短髮的儂編忍不住想試試薄霧棕的漸變層疊光染，加上隨性外翹紋理的低層次捲髮，感覺會自動散發出精靈般的精緻美感！今年秋冬不妨跳出你的髮型舒適圈，嘗試從未挑戰過的髮色，不只能翻轉旁人對你的既有印象，你充滿自信的樣貌更能讓平凡的日常變得活潑有趣～

延伸閱讀：

自然捲、毛燥髮的救贖！資生堂全新「輕縈柔波」系列髮品，不必縮毛矯正燙，讓細軟髮變蓬鬆、粗硬髮超柔順好整理！

別讓「５大地雷」導致頭皮換季敏感！百年護膚歷史的資生堂「這系列」抑制頭皮屑、泛紅、乾癢超有感，網友封為零負評頭皮神器！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】