片狀面膜敷完要洗掉嗎？醫生解答5大常見疑問　這時間敷效果最好

片狀面膜到底敷完需不需要清洗？什麼時機敷面膜最有感？來聽專業皮膚科醫生解答！



片狀面膜，具有高便利性、快速補水的特色，不管是日常的加乘保養，還是妝前的急救都能派上場。不過，敷面膜真的對肌膚有幫助嗎？敷完後需不需要清洗呢？

這次針對片狀面膜常見的疑問，由台灣皮膚科黃幼鳴醫生來為妞妞們解惑！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5大片狀面膜常見疑問

1. 敷面膜真的有用嗎？

妞妞們多少都有敷過片狀面膜的經驗，每次敷個10～15分鐘拿下來後，肌膚都會變得比較亮、感覺比較膨，甚至摸起來好像也比較嫩滑，讓人不禁讚嘆面膜的威力。黃幼鳴醫生解釋，面膜其實是利用皮膚科治療中的封閉性療法（occlusive therapy）或者濕敷療法（wet wrap therapy），也就是在患部塗藥後覆蓋濕紗布及乾紗布，以「減少患部皮膚水分散失」，並「增加藥物經皮吸收」，而達到治療效果。市面上常見的「濕布型面膜（=裸片+精華液）」就是運用這樣的原理，將「布狀面膜片」覆蓋在臉上達到暫時性封閉效果，既能增加角質層含水量，也能增加「精華液」成分進入皮膚的效果。

2. 可以天天敷面膜嗎？

既然面膜能幫助增加肌膚的保水度，那是不是可以天天敷當成日常保養步驟呢？黃幼鳴醫生表示，皮膚對於面膜添加物吸收能力變好其實是一把雙面刃，會敷面膜是因為期待增加功能性成分的「有效性」，但別忘了，也相對地可能會增加功能性成分、香料、色素、溶劑、防腐劑等各種添加物的「刺激性」。因此，不建議天天都敷面膜，一週最多兩次的頻率其實已經足夠了。特別要注意的是，如果妞妞們挑選的是添加酸類等幫助美白、抗老的「機能型面膜」則應該更謹慎，一般以一週一次為限，敏感性膚質的人則應該避免使用這類機能型面膜。

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3. 什麼時候敷效果最好？

保養追求的就是看到效果，雖然面膜的便利性高，隨時想敷都可以，但妞妞們一定也會好奇，到底哪時候敷效果可能會更好？黃幼鳴醫生回應，保濕面膜要發揮最大的保濕保養功效，最佳的使用時機就是洗完澡，臉部角質層吸飽水分的時候！他也特別提醒，面膜敷在臉上的時間大約10～15分鐘就足夠，千萬別敷著睡覺，因為面膜在臉上停留時間太長可能會有幾個問題，包含面膜精華液中的添加物在臉上濃縮、經皮吸收過多，導致刺激性增加。且面膜裸片若乾掉，反而會使角質層中的水分又被拉回敷料之中，失去面膜保濕的效果。

4. 敷完要洗臉嗎？

關於敷完面膜後需不需要再洗臉這疑問，黃幼鳴醫生給予的回應是，一般不用特別洗臉，例外狀況像是面膜敷上後會刺、癢、緊繃，那就要小心成分太過刺激或不適合膚質。比起糾結要不要洗這件事，最重要的步驟反而是在敷完面膜後記得要擦上具鎖水成分的「保濕乳液」來防止水分散失，才能達到長效保濕的效果。

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5. 哪時候不適合敷臉？

面膜的使用性雖然便利， 但也不是任何狀況下都適合敷面膜喔！黃幼鳴醫生提醒，有不少患者因為臉部發紅、起疹脫皮，以為敷面膜可以舒緩，殊不知是臉部濕疹發作，敷了結果更嚴重。如果妞妞們的臉部皮膚在發炎或有傷口時，吸收能力會比平時來得更好，相對的也就更容易被刺激，因此臉部濕疹、曬傷、不穩定的酒糟、有傷口的痘痘肌，都不建議亂敷面膜！至於激光療程（台譯：雷射光療）後是否可以使用面膜，則跟激光治療的種類、方式還有面膜的成分有關，應該與醫生討論後再看個人情況是否適合使用！

皮膚科 黃幼鳴醫生

現任職於越L’EXCELLENCE醫療美學，專長：血管、酒糟性，激光療程專家、面部微整拉提塑型、面部抗老拉提維護。曾任臺大醫院皮膚部兼任主治醫生、臺大醫院皮膚部總醫生、臺大醫院皮膚部住院醫生。想知道更多關於皮膚保養的知識，妞妞們可以追蹤小黃醫生！



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