48歲楊采妮近照羨煞旁人！4個美容保養凍齡秘方　面色紅潤零皺紋

1990年代，楊采妮被譽為周慧敏後的「玉女接班人」，在拍戲時與金城武、吳奇隆傳出緋聞，據說兩人為了她還因此翻臉，但她後來選擇與圈外律師男友邱韶智創業，並在交往16年後結婚。



許久未公開露面的女星楊采妮，先前為拍攝電影《嗨！神獸》宣傳，48歲近況曝光不可思議地凍齡！育有雙胞胎兒子的她已多年未拍台灣電影，這次露面令人驚艷，完全看不出是已接近半百的年紀，容貌和體態都保持的超級好！

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浴室「蒸氣敷臉」

年輕時楊采妮曾與吳奇隆、金城武傳出緋聞，當時身為「玉女掌門人」的楊采妮，48歲仍擁有當時的盛世美顏~她曾分享過自己的保養法，敷臉是其中不可或缺的重要步驟，她會趁洗澡後浴室充滿蒸氣時，趕緊敷上面膜並搭配按摩，透過蒸氣讓毛孔完全打開，使面膜精華能有更好的吸收和滲透力，滋潤效果更加倍！

敷臉前先用精華油按摩

想要提高敷面膜的功效，楊采妮分享了自己的小撇步~在清潔完臉部之後，先塗上精華液或精華油按摩，她說這動作比敷臉更重要！先提升臉部肌膚的血液循環之後，無論敷臉或塗乳霜都會吸收得更好。

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飲食避免油炸，愛喝美容湯

楊采妮也特別注重體內保養，飲食上會盡量避免油炸，她曾表示油炸食物是導致皮膚變差的最大殺手，對身材也不好，她喜歡自己煮的美容養生煲湯，會把花膠泡開、搭配響螺、干貝一起煮雞湯，就是一碗營養滿滿的美容湯。

美顏食補「酒釀蛋」

關於美顏飲食楊采妮也曾推薦過「酒釀蛋」，酒釀蛋中含有糖化酵素和卵磷脂，有促進促雌激素分泌的作用，是古早傳統的保健食品，可以旺氣血、驅風去寒，搭配蛋花也有助補充蛋白質，是許多新手媽媽產後必備的營養調理湯，也愛美女生補氣血最好的美容聖品。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】