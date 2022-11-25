火速脫單！讓你自帶女神光的4個貼士　體香、護膚美妝程序都講究

想要有一個好看又光滑透析的皮膚？教你幾招瞬間皮膚變得跟韓國人一樣白，立馬脫單！帥哥美女肯定都會來加你IG的，還不趕快往下滑！



你們不要偷懶哦~偷懶的話可能就沒有那麼好的效果啦！

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1. 良好的言行舉止

你們呢如果是那種說話超快的人，你們需要減慢自己說話的速度，盡量讓對方了解自己在說什麼。這樣才會顯得更加的從容自信。另外，你們不要帶著一個臭臉去和任何人說話，這樣別人對你的第一印象就會不太好了。你們應該時時刻刻都帶著一個陽光以及溫暖的笑容，並且有禮貌不是出口成臟。這樣別人看見你們的第一印象就會很好啦！你們千萬不要抖腿，不要抖腿，不要抖腿！！重要的要說三次！還有你們出門在外要善待他人避免公共場合與別人發生不必要的麻煩。你們不要總是深夜發文，不要社交媒體全是自拍照片，不要總是發心靈雞湯！因為這樣的話很多人都不喜歡而且還會令人討厭。也不要在背後說別人壞話，因為這個世界是沒有不透風的牆。作為一個女孩子吧，不要經常去酒吧。太不安全了，更不要在朋友圈約人去酒吧，讓別人有詬病的機會。

2. 迷人的體香

身上好聞的氣味其實是一個加分項，香水，洗頭水，沐浴露，護膚品都可以成為體香的哦~洗頭水：頭髮呢一般兩天一洗，洗頭水對頭髮的滋養的效果並沒有那麼的好。可以選擇一些香水洗頭水，香味一般都可以維持兩天，甩頭髮都是香香的。沐浴露：沐浴露的留香面積較大，再加上香味持久那真的可以勝過香水了。味道最好聞的就數Kustie的沐浴露，滿滿櫻花在里面，香味少女又清新，洗完鑽進被窩都是香香的，留香一整天，真的超級愛它。去異味：有的女生運動完後不能立即洗澡會有異味出現，可以試試凈味水。噴在腋下和脖子容易有異味的地方，瞬間一點異味都聞不到，只要堅持用，異味的狀況會減少很多哦~

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3. 一張幹凈的臉

早睡早起能夠養好和改善你的氣色，能夠提神哦。出門在外一定要做好保濕和防曬。尤其是當你們夏天長時間在戶外一定要帶好扇，防曬霜，冰袖或者防曬服哦！每天早上起來一杯溫水，每天喝水不少於1500ml的水，保證充足的飲水量。這樣你們的皮膚也是會光滑透析的哦！女孩子最好是不要喝咖啡啦，若可以的話就盡量少喝吧。可樂等帶有色素的飲品都盡量不要喝吧。這樣就可以避免色素沈澱讓牙齒變黃啦~長痘痘的皮膚護理一定要到位，爆痘的時候可以用修護凝露，晚上塗上，第二天紅腫的痘痘就癟了。美白是畢生的功課，我們都應該早早的就開始了。

4. 淡淡的妝容

護膚步驟：

清洗自己的臉部。清洗完畢後利用爽膚水然後再塗上眼霜。塗完後就是精華啦，過後就是乳液和面霜。最後就是我們女孩子最最最需要的防曬霜啦！

注意事項：

在此你們必須注意的事項，護膚的每一部都是需要護膚品的吸收再進入下一步的，這樣就可以避免後續的底妝搓泥啦！第二，如果你們有一個重要的約會或者是某一些重要以及高貴的場合需要你們化妝，你們可以先潔面後敷面膜15分鐘。15分鐘後把面膜拿下並且把臉洗幹凈後再進行正常的水乳霜護膚工作。這樣你們的底妝才會更加的服帖，看起來也就自然的持久啦！女孩子一年四季都要塗防曬，不管我們的天氣是熱是涼都一定要塗。塗完防曬霜曬過5分鐘左右才上妝，這樣效果會更好。為什麼呢？目的就是要讓防曬成膜，避免後續的底妝翻車！

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好啦方法全部都已經告訴你們啦！你們還不趕快行動？不然別人可就比你們早先一步啦~到時候可就不關小編的事情啦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】