隱形眼鏡懶人包｜買con 6大注意事項　弧度貼合、含水量高越眼乾

現在不管有沒有近視，化不化妝，戴隱形眼鏡已經變成很多人的一種日常，感覺不戴隱形眼鏡出門就感覺怪怪的。加上近年，越來越多隱形眼鏡的款式和顏色任我們選購，不管是日拋、周拋、月拋還是年拋，任何人都能選到自己喜歡且適合自己的一款隱形眼鏡。隱形眼鏡現在不僅僅是美妝的其中一個必備單品，也是我們日常生活中必不可少的一個便利單品。尤其是日con，每天一換，清潔又衛生。



但是呢，WENDY發現還是有很多人不知道怎麼正確選擇適合自己的隱形眼鏡，選擇不當會影響我們眼睛的健康和視力，進而導致眼睛發炎等事情。今天就來和大家科普一下隱形眼鏡的冷知識。

選購隱形眼鏡的6大注意事項，新手們別亂買了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 隱形眼鏡的種類：水凝膠，非離子，矽水凝膠

水凝膠：

這是大多數隱形眼鏡會選擇制作的普片鏡片，價格便宜但容易導致眼睛缺乏空氣乾澀，除非只是戴幾個小時，並不介意大家戴太久（透氧量低=眼睛乾澀）

非離子：

這款本質其實也是水凝膠，但是，因加了NVP成分，透氧量比水凝膠高，也能夠有效減少蛋白沈澱。 （舒適度比水凝膠高：適合眼睛較為敏感和喜歡無鏡片感的人選擇）

矽水凝膠：

這款的保濕性和透氧量是三款里面最高的；安全性和價格也是偏高的，不喜歡經常換隱形眼鏡的/經常戴年拋和月拋的大家，強烈推薦大家買這款。因為是使用高科技制作的，他的鏡片也比較輕薄柔軟，長時間戴著也不會不舒服。

2. 含水量

很多人以為眼睛乾澀就要選擇含水量高的隱形眼鏡，其實不是。WENDY本人也踩過這個坑，之前在買隱形眼鏡的時候被店員推薦了含水量很高的隱形眼鏡，結果戴著不久眼睛就好乾，導致現在眼睛不耐戴長時間的隱形眼鏡。高含水量的隱形眼鏡不適合眼乾的人群，因為高含水量的隱形眼鏡在我們戴著的時候，等水分都揮發了，就會自動吸收我們眼睛本身的水分。

不管你是乾眼還是不乾眼，都盡量不要戴含水量過高的隱形眼鏡，含水量控制在50%以內。（注：含水量會標在盒子上，water contents）

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3. 直徑與基弧

直徑是較多人會關注的一個點，就是選擇隱形眼鏡著色的直徑，比如說COSPLAY的群體就會選擇直徑較大的隱形眼鏡，這樣才能COS出二次元的大眼睛。日常生活中，推薦大家選正常的直徑：13.2mm -13.6mm，超過這位數就比較誇張了。

基弧，簡單來說就是鏡片的弧度會不會貼合自己的眼睛，不貼合的隱形眼鏡會磨眼睛，而且越磨越乾。 正常弧度在7.3mm-11mm之間，最推薦選擇8mm左右的弧度，幾乎適合所有人。

4. 使用限期

市面上現在選擇最多的就是：日拋，月拋，半年拋，年拋；周拋相對的比較少。

日拋，貴但是衛生，每天一換保證眼睛的健康；月拋，最佳佩戴時長不要超過30天；半年拋，隨叫半年，但佩戴3個月左右就建議換掉了，因為它的耐受度和弧度其實都已經被用到基本沒了；年拋，如果是每天都用同一幅，建議不要用超過6個月，理由和半年拋一樣。

5. 正反面

隱形眼鏡是有正反兩面的，如果戴錯了，不僅眼睛不舒服還容易滑片。所以一旦戴上眼睛感覺不舒服，不固定在眼球上，一定就是你戴錯正反兩面了。除了觀察隱形眼鏡，還有一種很簡單的方法能幫助大家區分正反面。若將隱形眼鏡鏡片浸泡在注有護理液的鏡盒中，隱形眼鏡浮起來就是正面，往下沉就是反面。

記住了嗎？

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6. 隱形眼鏡護理

拋開日拋，剩下的幾款都需要定期護理，否則蛋白沈澱會降低隱形眼鏡的舒適感，影響眼睛的健康。那麼怎麼護理呢？首先，把雙手洗乾凈，把鏡片放在手心上，倒上適中的護理液，用手指輕輕揉搓鏡片，正反兩面都要清理。

款式的選擇，沒有什麼好分享給大家的，大家就以自己的眼光和喜好隨便選擇。選購前，可以先去小紅書上做個攻略哦~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】