去角質｜皮膚醫生親述去角質正確方法及頻率　敏感肌只能這樣做！

護角質比去角質更重要，但當皮膚有這些狀況時，是可以考慮溫和去角質的！



正值換季之季，妞妞們有感受到這陣子皮膚似乎變得比較粗糙、黯淡無光，上妝也不容易服貼嗎？有可能是老廢角質堆積太厚所影響！但，去角質可不能隨便做，若不當的去角質，反而會對肌膚造成傷害，台灣林口長庚皮膚科主治醫生吳明穎，這次要來和妞妞們分享正確的去角質觀念，能促進角質更新，又能溫和呵護不造成過度破壞，維持水嫩透亮美肌！

4個去角質的正確觀念，養出滑嫩肌膚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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角質層的作用

我們常聽到去角質，但以皮膚科醫生的立場，護角質比去角質更為重要！到底角質層的作用是什麼呢？其實健康的角質層，對外是抵禦環境刺激的防護屏障，對內則具有保水、預防水分散失作用。吳明穎醫生說明，在角質層機能正常的狀態下，其實不太需要特別去角質，積聚膚表的老廢角質將隨著每日清潔被沖洗掉。

什麼時機適合去角質

雖然角質會自然的代謝，但隨年齡增長或外在環境影響而逐漸拉長，使老廢角質過量堆積在膚表，讓膚質變得乾荒、粗糙、暗沉，甚至衍生痘痘粉刺問題。當肌膚出現以上情形時，即可藉由正確、適度的代謝方式促進角質更新，調理健康角質。如果妞妞們不確定自己肌膚適不適合去角質，還是建議詢問專業醫生喔！

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常見的去角質方式

當有去角質需求時，又該用什麼方式來進行呢？吳明穎醫生分享，常見的角質代謝方式可分為以下兩類，一是質地含磨砂顆粒的物理性去角質，不過因採用物理性摩擦，控制不當有過度去角質疑慮，較不建議選用；二為使用酸類化學成分的產品協助代謝角質，雖不易產生傷口，但對敏弱膚質而言仍可能造成明顯不適。如果妞妞們屬於膚質敏弱，不妨試試採用浸泡式軟化機制（編按：敷面膜的方式）、溫柔促進老廢角質更新的水洗式塗抹面膜，成分留意挑選溫和代謝、同時又能賦予保水呵護、不過度清潔、不使肌膚保護層摩擦受損的品項。

去角質的頻率

使用浸泡式軟化機制去角質，建議使用頻率為1次、最多不超過2次。如果是到醫療院所執行的深層角質代謝療程，如果酸煥膚、水飛梭療程，則每月施作1次即可。頻率不需要太高，去角質後也應加強保濕及注重防曬。

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敏弱肌角質護理推薦清單

FANCL 優格活氧面膜

有別於一般去角質品項，「優格活氧面膜」為清爽乳霜質地的水洗式塗抹面膜，不用防腐劑、香料、合成色素、磨砂顆粒、酸類等成分，友善全膚質。其中採用獨特角質護理配方，搭載高效滲透系統，卸粧洗臉後只需厚敷3分鐘，藉由獨特的浸泡式軟化方式，促進角質代謝並注入水潤呵護。

Sisley植物酵素極淨拋光面膜

運用超世代植物酵素極淨粉末轉化乳霜科技，肌膚在極致溫柔的呵護下，達到完美拋光效果。邊保養時還能聞到療癒的植物香氣，源自於奢華的薰衣草及馬喬蓮精油，讓1分鐘的拋光保養時光，得到美好的舒緩感受。

皮膚科 吳明穎醫生

現職林口長庚醫院皮膚部主治醫生、桃園長庚醫院醫學美容中心 主治醫生、長庚診所醫學美容科主治醫生。專長：一般皮膚病症如溼疹、青春痘、蕁麻疹、皮膚感染病症 。美容治療如果酸換膚、鑽石微雕、超音波左旋維他命C導入、色素斑激光、淨膚激光、除痣激光、微血管激光、除毛激光、青春痘疤治療、飛梭激光、磨皮激光、脈衝光、電波拉皮、肉毒桿菌注射、玻尿酸注射、皮膚化妝品諮詢。想知道更多關於肌膚保養相關資訊，妞妞們可以追蹤皮膚科吳明穎醫生。



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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】