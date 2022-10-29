40+宋智孝5大懶人保養法　「爛瞓」增骨膠原抗皺紋　餐前茶減食慾

號稱韓國第一「自然系美女」的宋智孝，出道21年來憑藉著多部戲劇以及綜藝節目走紅，今年8月剛過完41歲生日的她，宛如少女般的白皙肌膚吹彈可破，就連高清鏡頭下仍抱持著完美無暇的狀態，著實令人羨慕不已，再加上前段時間宋智孝手誤將招牌長髮剪去，照片一出立馬在韓國掀起一陣討論，越看越減齡的造型也讓她獲得廣大好評。



許多網友也好奇到究竟她是如何讓肌膚看不出歲月的痕跡，宋智孝則笑稱自己都用「懶人保養法」，以下統整出了宋智孝的5大「凍齡保養秘訣」，快來一起跟著女神永保青春！

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1. 防曬不離身

女明星因工作的關係需長時間帶妝，時間久了皮膚便會有一定程度的損傷，因此宋智孝為了保持良好的肌膚狀態，除了工作以外的時間都會盡量素顏，但卻絕對不會省略防曬這步驟，出門時也會隨身攜帶以便任何時候補擦，讓肌膚遠離陽光直射，才能避免加快老化、暗沉的速度，宋智孝也提供大家擦防曬的一個小撇步，先使用化妝水塗抹全臉，在肌膚濕潤的狀態下塗上防曬，能有助於後續更好的吸收，大家下次不妨試試看！

2. 徹底卸除妝容

由於拍戲、錄節目的關係，宋智孝經常要化上各種不同的妝容，有時厚重的大濃妝長時間悶著皮膚，過重的負擔便會造成肌膚傷害，因此宋智孝把清潔當作一種「生活意識」，也就是平時會隨身攜帶卸妝產品和洗面乳，只要一感覺臉部不舒服時，就會立即卸除妝容並做足後續保養工作，他也建議大家使用清爽質地的卸妝膏，才能鎖住水分讓肌膚保持水潤狀態。

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3. 早晚各敷一次面膜

宋智孝一直以來都秉持著佛系保養的理念，不過卻唯獨特別在意保濕工作，而這也與她的乾性肌膚有關，為了保持在水潤透亮的狀態，宋智孝格外注重替肌膚補水，除了早晚各敷一片面膜外，平時也會隨身攜帶著一隻保濕噴霧，即時補救乾燥的皮膚，另外宋智孝也會在上妝前多加一片面膜，讓後續妝效可以更加服貼，是個實實在在的面膜愛好者。

4. 美容覺好處多

有「睡美人」之稱的宋智孝，是出了名哪裡都能睡的代表，最高紀錄竟然連續睡了48小時，不管在片場、劇組都不難看見她打瞌睡的身影，宋智孝曾表示，睡覺不僅能省去吃飯的熱量，還可以透過睡眠增加體內分泌的膠原蛋白，讓皮膚能自我修復並保持彈性狀態，其實也就是我們所謂的「美容覺」，良好且充足的睡眠習慣真的能使肌膚變得更健康。

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5. 三餐各一杯濃茶

宋智孝曾分享過自己一直以來的習慣，那就是分別在早晨、中午和睡前各飲用一杯無糖濃茶，餐前喝是為了增加體內的飽腹感，有效去抑制食慾來防止過量進食，除此之外，茶葉中含有大量的兒茶素，根據研究顯示，兒茶素能幫助身體加速消化吸收，一旦新陳代謝功能增強，脂肪的燃燒速度也會加快，由此可見茶葉對於維持身材確實有很大的幫助。

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