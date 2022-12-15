3天不洗頭也沒被發現！4款日韓氣質綁髮教學　輕鬆隱藏頭髮油光

最近這幾天天氣越來越冷，相信不少女生想著反正天氣乾燥﹐頭髮也不太會出油，能偷賴就偷懶不洗頭，但其實頭皮在冬天也分泌油脂！如果早上起床真的因前一天沒洗頭，頭髮油光泛現的話，以下分享這幾位日韓女生分享的綁髮造型，不僅好看，還可以隱藏頭髮油光！



隱藏油光髮型1：蓬鬆半丸子頭

偷懶不洗頭最容易出現的就是頭頂部位出現油光，這時可以試著綁一個半丸子頭，再拉鬆髮根，來營造頭頂輕盈蓬鬆，以下來看「蓬鬆半包包頭」綁髮教學：

「蓬鬆半丸子頭」綁髮教學：

步驟1：先將上半的頭髮用髮圈高高綁起，在最後一圈時髮束不要穿過髮圈，成半丸子頭。

步驟2：然後就可以把丸子頭和髮根隨意拉鬆，製造蓬鬆感。

步驟3：拉鬆的丸子頭以黑色一字夾固定，就完成了！



隱藏油光髮型2：絲帶低丸子頭

「絲帶低丸子頭」很適合喜歡日系或氣質女生，以簡單的低丸子頭，加上絲帶的綴飾，整體更優雅！而且把頭髮綁起及搭配髮飾，也能修飾油光滿滿的頭髮﹐以下來看看「絲帶低丸子頭」綁髮教學：

「絲帶低丸子頭」綁髮教學

步驟1：先將絲帶放在頭髮底下，綁一個結，再慢慢移動至髮尾。

步驟2：將絲帶結的部分收在頭髮裡面，就會形成一個低丸子頭，再稍微調整一下頭髮，就可以綁一個漂亮的蝴蝶結。

步驟3：最後再拉鬆一些頭頂髮絲，營造蓬鬆及線條感，這樣會顯得更自然！



隱藏油光髮型3：一支筆髮髻

零綁髮經驗都能做到的髮型！不妨試試這個髮髻，只需一支筆和幾個小髮夾就做到，輕輕鬆鬆就將油光滿滿的頭髮都收起來！以下來看看「一支筆髮髻」綁髮教學：

「一支筆髮髻」綁髮教學：

步驟1：先將頭髮整理成一束，並向右方反覆扭轉。

步驟2：然後拿出一支筆，從頭束中間位置開始，不斷纏繞在筆上。

步驟3：直到靠近頭根時，將筆往中間插入，即可固定髮髻。

步驟4：如果想髮髻更好看的話，可以利用幾個小髮夾，把靠近髮根位置的頭髮夾起﹐連續夾一排，就可固定髮髻並可抽出筆。



隱藏油光髮型4：一字夾丸子頭

這個「一字夾丸子頭」很適合中短髮女生，不僅同樣可以將油光滿滿的頭髮收起，更可以解決髮絲纏繞頸部的不適，完成後的造型也超有氣質！以下來看看「一支筆丸子頭」綁髮教學：

「一字夾丸子頭」綁髮教學：

步驟1：先將頭髮綁成一個低馬尾。

步驟2：然後在髮圈上從下往上穿出一個口﹐並將小馬尾從右方穿進一半即可。

步驟3：最後可以特別點的一字夾固定，並拉頭頂髮絲，營造蓬鬆及線條感，這樣就完成了！

