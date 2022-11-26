髮型教學｜綁馬尾顯臉大？韓星減齡高馬尾關鍵4步驟　顯瘦又蓬鬆

每次只要盤點韓國明星出鏡率最高的髮型，「高馬尾」絕對榜上有名！這個看似簡單的髮型，卻能神奇的有減齡、修飾臉型效果，不過，每次自己綁，卻變成扁塌貼頭皮，還顯臉特大，甚至還會出現頭皮空洞超尷尬，到底要怎麼綁出蓬鬆、增髮量的好看高馬尾？



小紅書博主特別手把手示範教學，只要掌握訣竅，手殘也絕對辦得到！

韓星蓬鬆高馬尾4步驟，不顯臉大超減齡！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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韓星蓬鬆減齡高馬尾造型

不想要披頭散髮，但又手殘不會編髮造型，不如來試試韓星都在綁的「高馬尾」！不僅能讓整體的造型變得清爽，還可以有減齡、顯小臉的效果，像是BLACK PINK Jennie、Jisoo、朴敏英等人都很常以這造型亮相，只要加點小技巧，即使天生髮量少，也可以綁出完美、蓬鬆的馬尾造型。

藏頭皮蓬鬆高馬尾教學

1. 將頭髮分兩區

很多人在綁馬尾前習慣將頭髮全部往上梳，但這樣做容易會顯塌，且無法修飾兩側的頭皮。建議在綁馬尾前，先以耳朵為分界，將頭髮分成前、後兩區，左右兩側同樣的分法。

2. 紮起馬尾

將剛剛分好的「後區」頭髮直接用手，梳成一個高馬尾，位置最好落在耳朵斜上方，再以橡皮筋固定。

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3. 加一圈更立挺

把剛剛分到「前區」的頭髮，抓取中間的部分向後扯鬆並紮起來，接著往前掏一個洞，把剛剛綁好的高馬尾套進洞裡，可以讓馬尾更立挺，就不容易會扁塌。

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4. 抓兩側頭髮修飾頭皮

兩側的頭髮抓起來輕輕抖動，形成一個弧形，繞在馬尾上，再用小夾子固定，另一邊也是同樣的方法，可以瞬間神隱兩側的髮縫，頭皮就不會出來見客了！

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