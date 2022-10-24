江嘉敏現髮型車禍「由27歲變40歲」　4大all back瀏海重點年輕5年

【江嘉敏｜髮型｜All back瀏海】不知大家有否發覺，明明是同一髮型，為何自己會看來較凌亂或老氣？女星江嘉敏早前分享日常照，因髮型和衣著被評「品味出事」，看來像「70年代」，連高海寧也不禁向好友揶揄「個頭想點？」雖然出現「時尚車禍」，但江嘉敏則大方回應，指自己現時頭髮長度「不知怎樣梳理」，更向網民「求介紹」造型師。



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【江嘉敏｜髮型｜All back瀏海】江嘉敏早前分享日常照，因髮型和衣著被評「品味出事」，看來像「70年代」。（IG@kaman_kong）

【江嘉敏｜髮型｜All back瀏海】江嘉敏大方回應網民評論。（IG@kaman_kong）

短髮女生的煩惱，相信是每次頭部稍為傾前時，樣貌總會被頭髮擋住，特別是在吃飯時，容易沾到食物，變得非常狼狽，因此都會不時紮起瀏海。但由於這做法感覺偏可愛，與裙子風格稍為格格不入，加上頭髮扁塌及橡筋外露，看來略顯老氣及不合時。這髮型旨在顯活力年輕，江嘉敏這次的「髮型車禍」，其實只是在細節上出問題，令整體一下子「由27歲變40歲」。以下推介4個all back瀏海的做法，不僅能顯臉小，而且看起來還年輕5年。

【髮型｜All back瀏海】陳欣妍會在分界兩側留一小撮髮絲修飾面形。(IG@shirleyelephant)

All back瀏海造型細節一：髮際留兩撮頭髮



江嘉敏額頭偏窄而闊，若把瀏海全部梳起，會使面形看來較圓潤，因此建議可像陳欣妍（Shirley）般，紮髮後於分界兩邊，稍為拉出髮絲，以修飾面形之餘，減少整齊的沉悶感。由於陳欣妍擁有瓜子臉，故拉出的髮量不需很多，以免造成累贅感；相反面形較寬的女生，則可利用厚一點的髮量，增加面形細長的視覺效果。

【髮型｜All back瀏海】現時的all back瀏海都會沿頭形弧度來分界，(IG@krisssica)

All back瀏海造型細節二：分界要有弧度



筆直的頭髮界線易顯生硬，予人不自然和老土感覺。因此，相較以往的做法，現時一般都會沿頭形弧度分出界線並紮起，讓髮型增添立體感覺，同時顯得更可愛甜美。陳苡臻近日都愛以這髮型示人，除了提升活力感，還可修飾髮角位置，減少顯老感覺。

【髮型｜All back瀏海】倪晨曦每次都會將瀏海紮在頭頂中心。(IG@misselvani)

All back瀏海造型細節三：掌握空氣層次感



不少女生平日都弄空氣瀏海，但當將頭髮梳起時，則會忽略空氣感，使髮型看來扁塌，整體毫無朝氣。倪晨曦每次梳起瀏海時，都會紮在頭頂正中心位置，減少頭髮扁塌，同時將髮絲稍為拉起，以增加層次感，更顯頭形弧度，並讓整個人看來更搶眼和精神。

【髮型｜All back瀏海】李佳芯不時都會將瀏海紮起。(aliaime@IG)

All back瀏海造型細節四：帶個性的編髮



除了簡單梳起，還可以編髮減少沉悶感，營造個性魅力。李佳芯不時都會將瀏海紮起，打造簡單和整潔的氣質。喜歡辮子造型的她，亦會將瀏海梳向後編髮，以提升新鮮和活力感覺，同時讓其優雅甜美形象更鮮明。