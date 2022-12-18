日本實測吹頭髮時加一物　乾髮速度快1.5倍！髮質更順滑不毛躁

快速乾髮｜對於長頭髮女生來說，每日洗頭髮後都要花長時間把頭髮吹乾，相當麻煩！想要找快速吹乾頭髮方法，不妨參考看看日本節目《日本人の3割しか知らないことくりぃむしちゅーのハナタカ!優越館》，最近進行的「毛巾濕髮速乾術」實測，只需吹頭髮時加上毛巾，不僅讓濕髮在4分鐘內速乾，髮質也更滑順！



快速乾髮｜用乾毛巾大力壓乾甚或擰乾濕髮，容易造成頭髮折斷甚至出現脫髮情況。（IG@xeesoxee）

不少長髮女生在洗頭後，為了可以更快速乾髮，會先用乾毛巾大力壓乾甚或擰乾，務求將頭髮多餘的水分部分吸乾，再用風筒吹濕髮時，可更節約時間。但頭髮濕潤時是最脆弱和易斷的狀態，而此舉動會令髮絲受損，容易造成頭髮折斷甚至出現脫髮情況。

快速乾髮｜日本節目進行了一項「毛巾濕髮速乾術」實測。（《日本人の3割しか知らないことくりぃむしちゅーのハナタカ!優越館》截圖）

如果想要髮絲吹乾速度加快，不妨參考日本節目《日本人の3割しか知らないことくりぃむしちゅーのハナタカ!優越館》進行的一項實測，節目組先把參加者分成兩組進行實驗，第一組是嘗試在濕髮上放上一條乾毛巾，然後隔住毛巾把頭髮吹乾；而第二組則是直接使用風筒對住頭髮吹乾。

快速乾髮｜第一組隔住毛巾吹頭髮只需4分鐘即乾透，且髮質順滑不毛躁（《日本人の3割しか知らないことくりぃむしちゅーのハナタカ!優越館》截圖）

結果證明第一組隔住毛巾吹頭髮只需4分鐘即完全乾爽，且髮質順滑不毛躁，而另一姓則需要6分鐘，速度快了1.5倍。

快速乾髮｜「毛巾濕髮速乾術」可透過毛巾吸收髮絲水分，提高水分蒸發的面積。（《日本人の3割しか知らないことくりぃむしちゅーのハナタカ!優越館》截圖）

而這個「毛巾濕髮速乾術」到底是甚麼原理呢？專家解釋毛巾可吸收髮絲水分，提高水分蒸發的面積。而風筒的熱能傳遞到頭髮和毛巾上，可加快乾髮速度，而且有了毛巾可避免吹出的熱風太靠近頭皮，令髮絲保持滑順不毛燥。另外專家也提醒大家洗頭後，只需用毛巾輕輕按壓把水分帶走即可，千萬不要用力搓揉頭髮，此舉動會拉扯頭皮傷害髮質。