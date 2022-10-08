護髮｜陳妍希豪言：頭髮多到掉不完！公開5大護髮、修飾圓臉秘訣

要說起演藝圈的髮量王者，名單內一定要提到的人物絕對有陳妍希！



擁有一頭烏黑濃密的秀髮，加上一張娃娃臉，讓她即使當了媽依舊滿滿少女感，髮量超多的她，之前受訪時更自豪：「都掉不完，我也不知道為什麼！」

到底私下的她有哪些養髮秘訣，身為圓臉代表的她，又有什麼可以修飾臉型的髮型推薦，趕快來看看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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陳妍希養髮＆遮圓臉秘訣：

1. 吃無調味黑芝麻

關於髮量多這件事，陳妍希分享主要還是基因遺傳，得要感謝自己的爸媽！屬於天生髮量就比較多的人，但後天也是有花時間在養護頭髮，飲食方面自己真的會買無添加糖、鹽等調味的黑芝麻來吃，會覺得頭髮好像有變比較烏黑。之前曬出全家福照，兒子小星星頭髮也是超級濃密，看來有遺傳到媽媽的好基因。

2. 洗頭後立刻護髮

長頭髮的女生最怕頭髮毛躁！在浴室內陳妍希會擺放護髮精油，每天只要有洗頭，洗完就會立刻擦上，接著才會用吹風機吹整。多了一個步驟，吹整後的頭髮會變很柔順，而且會很蓬鬆，真的不可以偷懶。

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3. 挑選好的吹風機

因為髮量多，每次吹頭髮都會花很多時間，曾有過在飯店吹髮長達30分鐘還只是「微乾」的經驗。後來只要出差就一定會自備吹風機，挑選的款式有三段風速，冷熱風可以切換，一款好的吹風機可以快速吹乾頭髮，也會讓頭髮更為柔順有光澤。

4. 刷髮粉在髮際線

如果本身髮量不多，或是想要修飾髮際線，陳妍希推薦加髮片是最快的方式，像是她自己本身屬於圓臉，就喜歡使用咖啡色或黑色的髮粉，搭配刷子去刷額頭兩側髮際線的位置，會讓髮量看起來多，而且修飾臉型的效果很好。

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5. 留兩側瀏海修飾

作為圓臉的代表，在頭髮造型上陳妍希強力建議，綁頭髮時最好往頭頂中間集中，盡量避免往兩側梳，這樣可以拉長臉的比例。最關鍵的是，不管是什麼造型，一定要留點兩側的瀏海，不要收得太乾淨，這樣就不容易顯臉大。

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