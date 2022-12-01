Superfood Lab紅綠粉組合　記者實試14日修身排毒效果有效清宿便

便秘問題困擾著不少女生，而小腹脹的很大原因亦是源自宿便積聚，所以解決便秘問題絕對是刻不容緩！Superfood Lab 推出了 SuperGreen Detox + Skin Support 超級排毒綠粉及 SuperRed Collagen 超級膠原紅粉，早晚紅綠各一杯有助大家由內到外調理身體，改善便秘問題之餘，亦能改善膚質。筆者就實試了14日，一起看看成效如何吧！



Superfood Lab 推出了 SuperGreen Detox + Skin Support 超級排毒綠粉及 SuperRed Collagen 超級膠原紅粉，早晚紅綠各一杯有助大家由內到外調理身體。（陳葦慈 攝）

筆者就實試了14日，一起看看成效如何吧！（陳葦慈 攝）

SuperGreen Detox + Skin Support 超級排毒綠粉：清宿便改善便秘問題

早上起床後可以先喝一杯 SuperGreen Detox + Skin Support超級排毒綠粉，綠粉含有天然菠蘿蛋白酶及多元益生菌，有助促進腸道蠕動，以及排清宿便。不少女生都會服用市面上各種益生菌來促進腸道健康，而這款超級排毒綠粉就採用了超級複合配方，含有4大益生菌、5大益生元及多達24種超級食品纖維，每罐更含有300億強效活性益菌，效果比單一益生菌高3倍的！

SuperGreen Detox + Skin Support 超級排毒綠粉：清宿便改善便秘問題（陳葦慈 攝）

超級排毒綠粉是薄荷青檸味，不會太難入口！對於經常吃不定時，導致宿便問題加劇的筆者，飲過之後，發現的確有效改善便秘問題，而且效果溫和不會出現肚屙情況，持續服用14日後，亦發現小腹脹問題有明顯改善，肚腩也輕鬆變細了！建議大家可加入適量奇異籽飲用，奇異籽含有豐富奧米加3脂肪酸及膳食纖維，令清宿便效果更理想！

建議大家可加入適量奇異籽飲用，奇異籽含有豐富奧米加3脂肪酸及膳食纖維，令清宿便效果更理想！（陳葦慈 攝）

對於經常吃不定時，導致宿便問題加劇的筆者，飲過之後，發現的確有效改善便秘問題，而且效果溫和不會出現肚屙情況！（陳葦慈 攝）

近年疫情持續，不少新冠患者在康復後，仍然出現咳嗽、胸悶、身體疲倦等長新冠症狀，而超級排毒綠粉內含有的益多元、多元益生菌及10多種排毒超級食品，除了有助促進腸道健康，亦有助增強抵抗力及排清體內毒素，擊退病毒，改善長新冠症狀。

超級排毒綠粉除了有助促進腸道健康，亦有助增強抵抗力及排清體內毒素，擊退病毒，改善長新冠症狀。（陳葦慈 攝）

SuperRed Collagen 超級膠原紅粉：抗氧化回復肌膚彈性

早上淨化排毒，晚間就是修復肌膚的好時機，晚上可以喝一杯 SuperRed Collagen 超級膠原紅粉。紅粉採用了5合1超級複合配方，蘊含膠原蛋白、透明質酸、CoQ10、超級抗氧食品及維他命ACE，有助提升細胞修復能力、降低黑色素沉澱及撫平皺紋和細紋，幫助保養凍齡好膚質！外塗多少護膚品也不及口服吸收透明質酸好，可以從根源極速補水，達到抗皺抗老功效。

SuperRed Collagen 超級膠原紅粉：抗氧化回復肌膚彈性（陳葦慈 攝）

超級膠原紅粉是草莓優格口味，相當容易入口，服用一段時間後，臉部肌膚確實比之前光滑緊緻，對於筆者的偏乾膚質來說，飲用紅粉亦有助為肌膚補水，改善乾燥、脫皮情況，化妝時也更易上粉。

超級膠原紅粉是草莓優格口味，相當容易入口，服用一段時間後，肌膚確實比之前光滑緊緻。（陳葦慈 攝）

SuperGreen Detox + Skin Support 超級排毒綠粉與 SuperRed Collagen 超級膠原紅粉的飲用方法也相當簡單，只需把1匙粉末加入250毫升清水中空肚飲用即可，大家亦可加入無糖低脂乳酪食用或配合果醋調味，相信會更易入口！

SuperGreen Detox + Skin Support 超級排毒綠粉與 SuperRed Collagen 超級膠原紅粉的飲用方法也相當簡單，只需把1匙粉末加入250毫升清水中空肚飲用即可！（陳葦慈 攝）

筆者實試過14日後，發現效果顯著，不用節食也能輕鬆減小腹及養出好肌膚，相信也容易堅持，推介女生們也可以一試！屈臣氏與Superfood Lab官網現推出限量同步獨家優惠組合，現只需HKD$699（原價HKD$936）就可以買齊紅綠組合，再加送奇異籽，幫大家排毒、養顏及瘦身3效合1，真真正正地由內到外調理身體！