減肥｜由73kg大減24kg　韓女不靠運動、自創婚前5大美味減肥食譜

【減肥食譜】減肥都會食得清淡，因此亦讓不少熱愛美食的人，很快便會放棄。不過有韓國女生近日於YouTube頻道，分享自己的減肥食譜，款式不再只是白烚雞蛋或雞胸，還有著各種不同色彩的美食，令人看得食指大動。除了選材健康，她更因此由巔峰的73公斤，大減約24公斤，其中在結婚前兩周，更不靠運動鍛錬，成功減掉3公斤，相當厲害。大家都不妨偷師一下！



【減肥食譜】體重曾達73公斤。(YouTube@초이프)

【減肥食譜】現時體重約49公斤。(IG@cho.if.cho)

【減肥食譜】在婚前兩星期減掉3公斤。(IG@cho.if.cho)

不少韓國女生減肥，都有套獨門方法，能在短時間內，成功減掉很多磅。年僅20多歲的「초이프」，日前透過YouTube分享影片《운동없이 -24kg》，坦言以前是位肥胖女生，但經過健康的煮食方法，身形已經減瘦不少，而且在舉行婚禮前，更憑這個食譜，於兩周內減3公斤。她公開了自己的10個美食食譜，以下為其中5個，不僅製法簡單，而且賣相吸引。

【減肥食譜】海藻雞蛋卷湯 (YouTube@초이프)

減肥食譜一：海藻雞蛋卷湯



相信不少女生都愛吃雞蛋，但恰若嫌過於清淡，可以將它弄成蛋卷，無論口感或味道，都有另一種風味。首先製作雞蛋卷，將5隻雞蛋打碎攪拌，直至色澤變淡，然後將大蔥切片備用，再把蛋汁倒在平底鍋，待蛋汁凝固後，將部分向上卷起，並加入剩餘蛋汁，重覆動作，以弄成蛋卷形狀。完成蛋卷後，將被壓縮擠乾的海藻，放於滾水內攪拌，弄成海藻湯，並加入醬酒和大蔥調味。上碟後再將蛋卷放在上面，讓雞蛋吸收海藻鮮味，並灑上大蔥和少許胡椒便完成。

【減肥食譜】南瓜雞蛋煲 (YouTube@초이프)

減肥食譜二：南瓜雞蛋煲



很多人不愛南瓜的口感，但초이프所做的南瓜料理，卻看來甚為吸引。她將南瓜放在微波爐叮熱約1分鐘，然後切開南瓜，將裡面的南瓜籽挖出，並加入一層芝士粒，在放入雞蛋後輕微攪爛，再放滿芝士粒，灑上番茜碎，最後置於氣炸鍋，以攝氏180度火溫烤焗10至15分鐘。

【減肥食譜】豆腐腐皮飯卷 (YouTube@초이프)

減肥食譜三：豆腐腐皮飯卷



豆腐不僅有營養，亦易有飽腹感。可以先將兩磚豆腐放在棉布上，然後包起揸乾。若然沒有棉布的話，可轉用不銹鋼網篩，並以手擠壓。完成後加入調味料攪拌，然後拿出腐皮擠水，加入豆腐材料填滿便可。초이프表示，豆腐與飯卷調味料味道很夾，是最愛吃的食譜頭3位。

【減肥食譜】雜菜三文魚 (YouTube@초이프)

減肥食譜四：雜菜三文魚



將番薯、洋蔥和蔬菜切片，然後將西蘭花放進杯內，加入熱水煮熱。準備蒜頭，並將半個檸檬切片，而車厘茄則對切。完成後，把切好的蔬菜放在牛油紙上，上面擺放三文魚，再將所有東西包起，兩端輕輕扭緊，形成糖果般形狀。其後放入西蘭花、檸檬、蒜頭和車厘茄等，再添橄欖油、胡椒和番茜調味，置於氣炸鍋內，以攝氏180度火溫烤焗約15分鐘。

【減肥食譜】豆腐海鮮鍋 (YouTube@초이프)

減肥食譜五：豆腐海鮮鍋



把蒜頭切碎，然後將洋蔥及想吃的蔬菜切粒，並拿出純豆腐並切成片狀備用。利用蒜頭煎香，其後加入其他蔬菜材料及蝦隻，直至食物熟透後，加入大量番茄醬，上面擺放片狀豆腐，最後添入雞蛋和芝士，然後蓋上蓋子焗一會，讓料理稍為收汁便成。

資料來源：YouTube@초이프