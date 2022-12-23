聖誕節必備香料熱紅酒！有助抗衰老美容功效豐富　附紅酒入門推介

【聖誕節2022｜香料熱紅酒】聖誕節將至，在這個普天同慶的節日當然少不了「熱紅酒」！在古希臘時期，希臘人會把飲不完的葡萄酒，加入香料重新熬煮，不浪費餐桌上的每一滴酒，在寒冬時喝起來有助暖身，漸漸就成為了冬日，特別是聖誕節前後，的必喝飲料！

飲用熱紅酒原來有不少好處，可以暖身之餘亦有助美容養顏，女生們在這個聖誕不妨一試了！《01女生》記者也向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，了解熱紅酒對美容護膚及健康的好處，另外亦會為大家推介5大入門級紅酒推介，大家趕快為聖誕聚餐作好準備吧！



【聖誕節2022｜香料熱紅酒】聖誕節將至，在這個普天同慶的節日當然少不了「熱紅酒」啦！（《Love Hard》劇照）

在聖誕聚餐中，熬煮一壺「香料熱紅酒（Mulled Wine）」成為了節日傳統，一般要用到的材料有紅葡萄酒、香料（包括丁香、肉桂、荳蔻、生薑等）、水果及糖果，只需把所有材料加入紅酒煮熱就可以了！

【聖誕節2022｜香料熱紅酒】在聖誕聚餐中，熬煮一壺「香料熱紅酒（Mulled Wine）」成為了節日傳統！（gettyimages）

香料熱紅酒為聖誕添溫暖 有助抗衰老、去痘痘美容功效豐富

飲用熱紅酒具有不少好處，熱紅酒有助驅寒暖胃，在寒冬之下飲用，瞬間感到暖笠笠！除了暖身功效，《01女生》記者亦就著「飲用熱紅酒的好處」向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，營養師分享了3大好處！

聖誕節2022｜熱紅酒好處：改善血液循環 降低患心血管疾病風險

營養師指出，紅酒可以改善血液循環，有助於降低患心血管疾病的風險。 紅酒的抗氧化劑有助於提高「好」的高密度脂蛋白膽固醇的水平，並消除「壞」低密度脂蛋白膽固醇，有助於預防動脈阻塞。

聖誕節2022｜熱紅酒好處：改善血液循環 降低患心血管疾病風險（gettyimages）

聖誕節2022｜熱紅酒好處：抗衰老

冬天飲用紅酒除了有助令氣息變得紅潤，紅酒中的白藜蘆醇也有助細胞恢復活力、減緩衰老，女生們必試啊！

聖誕節2022｜熱紅酒好處：抗衰老（Hannah Pemberton@Unsplash）

聖誕節2022｜熱紅酒好處：對抗有害自由基

除了紅酒的白藜蘆醇，在香料熱紅酒中一般亦會加入大量天然香料，例如肉桂、豆蔻，這些香料都是有助皮膚對抗有害的自由基食材，同樣有助抗衰老之餘，亦有減少痘痘、粉刺增生及收毛孔作用。

聖誕節2022｜熱紅酒好處：對抗有害自由基（gettyimages）

對於健康的成年人，營養師建議所有年齡段的女性每天最多喝不多於1標準杯的紅酒(等於100毫升13.5%酒精濃度紅酒)，男士就最好每天喝不多於2標準杯的(等於200毫升13.5%酒精濃度紅酒)。

另外，由於酒精需要肝臟代謝，因此本身有肝病，或者脂肪肝的人士不適合飲用；孕婦亦需要避免飲用酒精，各大衛生機構顯示任何劑量的酒精，對於寶寶都是有一定危險風險。高血壓、心律不正，或者有先天性心臟疾病的人亦應該避免飲用酒精，尤其是加熱的紅酒。

飲酒後會面紅的人士，營養師指出其實代表住缺乏代謝酒精的ALDH2解酒基因，對於這群體，飲用酒精會提升心血管疾病，以及癌症的風險，也不建議飲用熱紅酒了！

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