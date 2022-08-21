坊間流傳蛋白粉代餐減肥？拆解食用方法　營養師：令飽和脂肪更高

蛋白粉怎麼吃︳愛美是女人的天性，「瘦」又是現代審美的象徵，因此我們總是希望找到減肥的捷徑。蛋白粉向來都是男士們操肌肉的輔助品，而近來坊間則流傳以蛋白粉代餐減肥法。《01女生》詢問過註冊營養師的專業意見，分析蛋白粉代餐減脂是否可行、怎樣與其他食物搭配才正確、以及其潛在的副作用。



蛋白粉代餐減肥有效嗎？

蛋白粉代餐需要整體飲食配合，才可以減少一天的熱量攝取。（Getty Image）

若選擇蛋白粉代餐減重，每天從飲食中消耗的熱量需大於攝取的，從而引導身體消耗肌肉中儲存的醣和身體脂肪以達到減重效果。此外，亦需要注意代餐中蛋白質、澱粉質和脂肪比例。 一般蛋白粉的主要成份為蛋白質，而1克蛋白質與1克澱粉質同樣能為人體帶來4大卡熱量，所以使用坊間蛋白粉代餐減肥，並不是喝完就會瘦或者大量飲用就可以減重。而是需要整體飲食配合，才可以減少一天的熱量攝取，成功減重。如果只是飲用蛋白粉或代餐，其他飲食或運動上不作出改變的話，並不能有效減重。

蛋白粉代餐是否一定要配合運動？

配合運動增加身體的消耗，能擴大熱量缺口，便能更有效減重。（任天堂廣告截圖）

如果主要着重於減重，其實只要能夠逐步、適當地減少熱量攝取，同時保持營養充足，即使不加入運動，亦同樣可以達到減重效果。當然，配合運動增加身體的消耗，能擴大熱量缺口，便能更有效減重，同時增加肌肉量、改善新陳代謝和減低脂肪比例。

正確的蛋白粉食用方法

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

如果以減重為目標，可使用蛋白粉作為小食或運動前後的補充品。以一般女性一天減重熱量攝取1500大卡為例，在不影響正餐熱量營養攝取的情況下，營養師建議其蛋白粉的熱量攝取不超過120大卡，因為120大卡的蛋白粉已經可以提供約15-20大卡的蛋白質，足夠一般作小食或運動後補充營養所需。運動後，亦可用1分蛋白粉，搭配1個低升糖指數的水果，例如蘋果，香橙，車厘子等等，幫助肌肉修復及補充體力。

蛋白粉代餐有副作用？

不少蛋白粉代餐奶昔都會加入奶精和糖分製成不同口味，飽和脂肪和糖份攝取過高也會因而提高。（Getty Image）

如果只依靠蛋白粉去吸收蛋白質，其他蛋白質豐富的原型食物，例如: 雞肉，雞蛋，牛肉，豆製品等等的攝取量則會受到影響，則會影響微量營養素攝取和身體營養平衡。因為身體進食蛋白質豐富的食物同時，亦可以從這些食物中吸收其他微量營養素，例如: 鋅、鐵、硒、維他命B12等等。所以營養師並不推薦只使用蛋白質代餐完全取代正常飲食，而且過量的蛋白質攝取亦會造成腎臟代謝負擔。另外，不少蛋白粉代餐奶昔的都會加入奶精和糖分製成不同口味，飽和脂肪和糖份攝取過高也會影響減重和健康。