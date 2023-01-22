編髮｜5款日系雙股辮造型　馬尾辮手殘女秒懂、扭結辮時髦有個性

妳也著迷於奇幻電影裡詭譎的視覺衝擊嗎？那麼Netflix話題劇《星期三》肯定很中妳的胃口！



劇中不僅完美還原《阿達一族》（The Addams Family）那古怪且個性鮮明的角色性格，主角星期三招牌雙股辮子髮型，更激發時下女孩的造型靈感～但辮子造型真的只能與「學生感」、「裝嫩」畫上等號嗎？

小編整理5款時髦「日系雙股辮」造型提案，為妳的行頭增添新鮮感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 雙股冰淇淋辮

雙股辮才不只有一種型態！這兩季在日本，許多女孩也喜歡用辮子造型替髮型增添變化～其中這款冰淇淋辮更是熱門款！別於基處款將辮子紮於耳朵兩側，妳還可以將兩股辮子緊密靠緊，並透過魚骨辮的技巧從髮際側邊編到後腦勺處，讓兩條辮子乍看像一撮馬尾，仔細看又有著滿滿細節感。

2. 俏皮馬尾辮

若覺得第一款造型太過複雜不好上手，日本髮型師還有第二招！首先先紮出低馬尾，而後從馬尾中取出一小段髮絲纏繞在髮圈外頭，接著再將馬尾分成兩束，並分別編成辮子，這看似有點「兒童感」的造型技巧，只要在細節、馬尾高度做調整，也能很有女人味喔！

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3. 雙股麻花辮

溫柔小姊姊注意了！害怕雙股辮子讓妳一秒便村姑，那麼可以從細節上做變化～這款雙股麻花辮能看起來有個性、不俗氣的原因在於，髮型師先將頭髮在後腦勺中間位置紮出雙馬尾固定，然後再以「縝密」的麻花辮編髮，使兩條辮子紮實又立體，同時保留瀏海兩側的濕潤髮絲，便能看讓時髦感兼具！

4. 雙股扭結辮

中短髮女孩也別擔心！這兩季也很盛行短髮的編髮造型～像是這兩款以扭結辮作為延伸的款式，就是將頭髮紮成雙馬尾，並透過髮圈分層固定，紮出兼具層次感又紮實的雙股辮子造型！造型變化上，還可以利用髮圈的款式、小髮夾做加分，更能創造髮型的年輕感喔！

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5. 多層次變化款

倘若妳的風格更溫柔甜美一些，又或者想創造大家閨秀的端莊儀態，那麼可以試試這款多層次的編髮變化款！先將頭髮紮出半頭馬尾，接著將馬尾編出一半的三股辮，然後稍加固定後，將後半段馬尾與下擺頭髮一同分為兩半，同時分別紮成辮子；最後只要再將兩撮辮子往內收便能完成！看似需要些小技巧的它，只要再搭配小髮簪就氣質滿分呢～

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