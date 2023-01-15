減肥｜57歲台星靠簡單3招減走14公斤　日行1萬步2個月腰圍瘦8.5cm

台灣女星崔佩儀曾在節目上回憶，169公分的她，體重從54公斤狂飆到82公斤，體脂更是高達51%，甚至在節目中被命理老師說前世是豬靈，讓她徹底崩潰大哭。



後來，崔佩儀在女人我最大的節目中，立志一定要減肥成功！之後，她成功甩肉14公斤，整個人變得更年輕有精神了~快來看看，崔佩儀的方法吧！

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1. 每天堅持走路1萬步

身體無法負荷激烈運動的崔佩儀，瘦下來的關鍵就是多走路！她在節目中透露，每天都堅持走路1萬步，像是逛菜市場、帶狗散步，只有養成多走路的習慣，短短2個月內，腰圍就從90.5cm減到82cm，整整縮小了8.5cm，不只是腰圍瘦了一大圈，也從圓潤臉瘦成瓜子臉！

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2. 戒掉焦糖瑪奇朵

崔佩儀從在節目中說過，自己很愛喝焦糖瑪奇朵，也可以吃一整片披薩，更愛吃西瓜、鳳梨、哈密瓜等高糖份水果。為了身體健康，她戒掉最愛的焦糖瑪奇朵，想喝咖啡就以無糖拿鐵代替，改掉過度的糖分攝取，慢慢也就瘦下來了！

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3. 每天喝2000ml開水

除了為了身體著想，老公跟兒子也希望崔佩儀能瘦下來，有了家人的支持，她開始天天記錄自己變化，並養成好的生活習慣，像是每天強迫自己喝掉2000ml的開水，幫助身體代謝，以前從不吃青菜，現在會以地瓜葉拌肉燥，麵包也少吃了，最常吃的是青菜和柑橘類水果。成功減掉14公斤的她，不僅體型小了一號，也換上凸顯腰身曲線的洋裝，讓崔佩儀更顯年輕有自信，老公和兒子也都很替她開心，網友看了之後，也紛紛留言鼓勵。

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