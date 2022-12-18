5分鐘編髮教學｜丸子頭、馬尾、鬢辮0難度　手殘女秒變日系萌女子

中長髮妞妞快點學起來，絕對一生受用～



炎熱夏天近在轉角處，每天出門都還是披頭散髮、偶爾紮馬尾、包包頭了事嗎？女生衣服要多變，髮型也不能馬虎！如果妞妞對髮型毫無靈感，又和妞編輯一樣是手殘黨（啜泣），在這裡不藏私推薦3個日系IG編髮帳號，文內還有教學影片，簡易好上手，自己來當自己的造型設計師吧～

3個日系編髮IG帳號推薦，手殘黨福音！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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asumi—編髮教學

平常就有在關注「日系編髮」的妞妞們應該對這個帳號不陌生，日系韓系風格兼具，不僅有美麗的編髮成品照，貼文裡也都有附上教學，看不懂影片裡的日文字幕也沒關係，帳號都會貼心的把編髮重點處慢速處理或以箭頭提示方向，不用怕出錯，只怕妳不做。

就連一般馬尾也能被改造得「不一般」！除了從頭到尾沒有用專業級道具外，都只有綁＋拉的步驟，轉眼瞬間就能打造出獨一無二馬尾，如果不是低調路線的妞妞可以在最後加上圖片中的蝴蝶結，再搭配相近色系的衣服，保證走在路上回頭率滿分，整體造型感UP UP！

伊藤りか—編髮教學

簡單卻不單調的低丸子頭既快速又美麗，非常適合上班前短時間快速「變髮」一番，保證優雅又大器，妞編輯覺得這顆可愛丸子頭還能出現在野餐、郊遊場合，拍照上相也不怕風吹的亂七八糟（笑）長髮妞妞們可以好好利用這段教學影片，如果怕不熟練就借朋友或姊妹的頭髮來練習一下XD

說到編髮，鬢辮絕對是少不了的一個大重點，不管是一撮小鬢辮妝點，還是以主視覺為佔比的大鬢辮，再加個髮飾、搭配洋裝，妳就是今天頭髮最有型的小姑娘！不過根據妞編輯過來人的慘況，建議綁完鬢辮後可以用定型噴霧稍微幫頭髮「定妝」，不然鬢辮到了下午通常都會原因不明的默默散開。

同埸加映：髮型教學｜明星高馬尾堅挺一整天 全靠1神器3步驟 手殘黨也做到（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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脇田明日香—編髮教學

想要學習如何隱藏髮夾跟橡皮筋嗎？這支影片絕對受用！帳號使用者本人就是造型設計師，對頭髮很有一套，跟著她的專業技巧學習準不會錯～影片中的編髮器在普通髮型用品店就有賣（而且很便宜XD）無痛變身編髮小達人！

戴上草帽有型、拿下草帽成為全場焦點的恐怕只有這顆辮子x包子頭了！結合簡單的鬢辮和髮夾，不說還以為是精緻的伴娘頭！步驟也都簡單易懂，妞編輯認為非常適合「初學者」，跟著影片慢慢學，從今天開始別再對自己的髮型視而不見啦～

其實髮型常常是容易被忽略的存在，我們懂穿好看的衣服、買好看的飾品、鞋子，卻只會偶爾找設計師修剪頭髮，然而以上3個IG編髮教學帳號不僅輕鬆好上手，對於手拙妞妞們來說更是一大福音，學起來讓妳的頭髮72變，造型不同，心情也會不同呦！

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