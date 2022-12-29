染髮｜2023 4款大熱髮色　粉棕色褪色也超美、茶灰色自帶顯白濾鏡

眼看就要迎接2023年啦！趕緊預約髮型師，為自己換上新髮色，美美迎接跨年和新年長假吧！



這次，分享的4款流行髮色，任何膚色都適合，染後就有自帶濾鏡的顯白效果喔！

4款2023最新染髮髮色推薦，不挑膚色顯白又時尚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023染髮推薦

1. 粉棕色

2023大勢髮色～在深棕色的基礎下注入粉色調，在陽光下透出隱隱約約的粉色調，可以讓提亮黃肌、白肌透紅，保證回頭率超高！ 更棒的是，這款粉棕色髮色，不用褪色後會變成人人害怕的金色，而是淡淡粉粉色感，人人都可以輕鬆駕馭！還不知道要換什麼顏色嗎？招桃花的粉棕髮色，強推啦！

2. 泰迪熊棕色

韓國髮型師的IG都能見到這款髮色啊！像泰迪熊般軟萌的棕色，暖暖棕色調既不挑膚色之外，染完後膚色也瞬間明亮起來，而且室內光下還有微霧濾鏡感，髮質看起來超好又柔順，保證瞬間顏值加倍。如果，能燙上或用捲髮器製造出QQ捲度，更能像泰迪熊般，讓人想抱緊處理啊！

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3. 黑藍色

從去年開始流行的黑茶色、黑灰色，到2023被韓妞譽為最顯白的黑藍髮色，深髮色漸漸有一派死忠粉絲！因為，整體髮色偏深，不用擔心長出新髮後，有明顯的尷尬色差，卻又能在陽光下有若隱若現深藍色調，忍不住讓人多看幾眼！想要低調時尚的小心機髮色嗎？選它準沒錯！

4. 茶棕霧灰色

霧灰質感的髮色，已經成為經典不敗的流行色，一年四季指定率都超高！人氣關鍵，就是灰色與茶棕以2:1比例調和，呈現出霧面的低調色調，染後彷彿為臉部自動柔焦，黃肌一染超顯白，白肌染巨顯氣色，而且百搭好駕馭，整個人時髦度大增，完全無法抗拒。

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