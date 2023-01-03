姜濤腳傷痊癒首亮相被指體型重返顛峰　台女6招漸進式減肥不復胖

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》於前日（1/1）在亞博舉行，當晚其中一焦點當然落在當紅男子組合MIRROR中，當中早前因腳傷停工，久未亮相的姜濤穿上長外套仍顯得發福不少。眾所周知，姜濤小時候是一名小胖子，之後減肥成功躍升為男神。現時故態復萌，雖然未到高峰期的體重，但直言已不敢上磅。幾經辛苦在成功減肥，一旦體重回升真的讓人十分苦惱。一位台灣女生則分享自己在7個月內減掉15公斤而不復胖的6個方法，一起來看看吧！



久未亮相的姜濤穿上長外套仍顯得發福不少。（影片截圖）

台灣Youtuber波提小姐曾是65kg的微胖女生，從前只有48kg的她放縱了自己一段時間，讓自己暴飲暴食後，體重在6個月之內飆升至65kg！過了一段時間後，波提小姐終於下定決心要找回那個健康苗條的自己，並靠著漸進式飲食方式，在7至8個月內減至50kg，之後也一直維持在差不多的體態，沒有復胖，到底她的瘦身秘訣是什麼呢？

台灣Youtuber波提小姐曾是65kg的微胖女生。（Youtube @波提小姐）

靠著漸進式飲食方式，成功在7-8個月內減至50kg。（IG @poti_poti501）

漸進式飲食秘訣 | 1. 漸進式控制食慾

在減肥這一環，控制飲食是必須的，可是節食並不等於任何不健康的食物都不能吃，而是減少其份量，並且要吃得對。首先，飽足感是非常重要的，沒有力氣的話根本提不起勁減肥，動力也會大大減少。

飽足感是非常重要的，沒有力氣的話根本提不起勁減肥，動力也會大大減少。（《舉重妖精金福珠》劇照）

既不能讓自己餓肚子，又要選擇健康合適的食物填飽肚子。高鹽、高糖和高油量的食物當然是最好吃的，卻應該盡量避免。對於愛吃的女孩來說，這是十分困難的事，波提小姐也不例外，所以她並沒有一開始就吃得非常清淡，而是逐小改變自己的飲食習慣。

一開始，早午餐還是吃自己喜歡的食物，可是不再暴飲暴食，有飽足感便停下來。晚餐則選擇清淡健康的食物，這樣能讓身體慢慢適應新的飲食習慣之餘，亦能讓自己更容易接受這樣的瘦身方式，避免跌入報復性飲食。當自己慢慢習慣吃得清淡後，便可以再作調整，像是逐漸把午餐或早餐也變成健康飲食。

漸進式飲食秘訣 | 2. 不能只靠運動

運動消耗的熱量遠遠不及你吃進去的，所以光靠運動減肥幾乎不可能。（《金魚妻》劇照）

有些人會以為只要做運動便能瘦，於是便大吃大喝，但其實運動消耗的熱量遠遠不及你吃進去的，所以光靠運動減肥幾乎不可能，最多是讓你不會胖下去而已，除非你堅持做高強度的運動。運動若配合健康飲食，絕對是事半功倍的。因此波提小姐除了飲食之外，還會搭配少量運動。她提到自己是非常討厭流汗的人，所以她每天只會在晚上9點跑步30分鐘，已足以達到燒脂效果。

漸進式飲食秘訣 | 3. 在6點前吃完晚餐

既然早午餐是吃自己喜歡的食物，那麼晚餐必須嚴謹一些。（《浪漫的體質》劇照）

既然早午餐是吃自己喜歡的食物，那麼晚餐必須嚴謹一些。而波提小姐烹調方式主要以水煮為主，食材方面可以是一整顆番茄、一整塊豆腐、一堆青菜，還有兩顆雞蛋等。調味則可免則免，以簡單清淡為主，最多加少許鹽。但值得注意的是，最後一餐需要在晚上6時前吃完，這樣的燃脂效果最佳。

漸進式飲食秘訣 | 4. 停滯期也不能鬆懈

減肥是漫漫長路，不少人都有遇過停滯期，即體重減到一個階段便停滯不前。這時候不少人都會感到心灰意冷，但其實這是換個模式減肥的信號！我們需要仔細檢查日常作息和飲食，從中找出問題並作調整，例如：睡眠不足和攝取太多果糖等。波提小姐因為長期外食，不自覺地攝取過多的油鹽糖，像是火鍋裏的湯底就含非常高的熱量。她察覺這個問題後，便漸漸減少外出吃飯，改為自己煮食，才讓體重繼續往下掉。

漸進式飲食秘訣 | 5. 吃飽才逛超市

對於嘴饞的女孩來說，逛超市絕對是天大的誘惑，不知不覺地就買了一大堆零食回家。（《來自星星的你》劇照）

對於嘴饞的女孩來說，逛超市絕對是天大的誘惑，不知不覺地就買了一大堆零食回家，看到零食又會忍不住吃，讓減肥的艱辛功虧一簣。除了自身的努力，我們多少也需要外來的力量，幫助我們對抗美食的誘惑。所以，當吃飽後去逛超市，對於食物的渴求就大大減低，便不會買多餘的零食回家了。

除了自身的努力，我們多少也需要外來的力量，幫助我們對抗美食的誘惑。（《來自星星的你》劇照）

漸進式飲食秘訣 | 6. 每天量體重

每天量體重的壓力固然大，但相比起久久沒磅重，一磅就發現重了許多的壓力，相信只是微不足道。而且小小的壓力會化為動力，每天看著自己的體重成功向下滑，會讓自己更有動力繼續減肥。減肥的過程中，心態是至關重要的，瘦下來後千萬不能掉以輕心，放任飲食不管，因為這樣子很容易會反彈。而且1至2公斤的體重上升一般是難以察覺的，只有養成每天量體重的習慣，時刻掌握好自己的體重，才能更好地檢視和改良減重方法。