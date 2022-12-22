73減到55公斤！韓網紅減肥影片10萬人搶看　1日3餐瘦身餐單上熱搜

你也曾為了減肥沒有極限嗎？想瘦到荷包吃土也沒關係？甚至只要能夠瘦下來健不健康不在乎？



最近有一位韓國人氣YouTuber，就因為太不人性、太地獄的極端減肥方式登上熱搜，引起激烈討論......這篇主角完全走激烈路線減肥，姐妹們參考就好不要任意效仿喔！

韓國人氣YouTuber減肥辛酸史大公開：天天都得「斤斤」計較！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這位搶佔討論區、甚至媒體版面的主角以「조두팔」名字開設YouTube個人頻道，常常分享美妝、美食、日常生活，甚至連整形的心路歷程都記錄成影片上傳，零包袱的個性加上豪爽不做作的講話方式，讓他狂吸40多萬訂閱數，個人IG也擁有逾15萬粉絲（還有認證藍剔），最近卻陷入減肥爭議之中。

瀏覽一下조두팔的頻道，你會發現跟以前的影片相比，他越來越瘦了！最近更瘦到了巔峰，成功從最胖時期73KG減到55KG，應粉絲要求조두팔也上傳一支影片，親口公開甩掉20KG的私房減肥秘技。

조두팔自爆其實無時無刻都在為身材管理所苦，從小胖到大的他，今年韓國年齡才20歲就試遍所有減肥方法，舉凡斷食、喝水減肥、番茄減肥、吃減肥藥，甚至因為下半身太難減下來，連腿部抽脂都試過兩次，自爆：「我從小學就開始減肥了！」

接著也在影片中坦承：「我的減肥方法很不好喔！」原來他不只一天只吃一餐，同時還進行教練課重訓，但因為只能吃一餐，就養成了爆食的習慣（一餐攝取爆多的量），所以採用了激烈的「催吐」方法。（大家千萬不能學喔～）

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飲食管理3招

1.超少量三餐

首先，麵料理、蓋飯那種高熱量餐點絕對禁止，早上第一餐主要吃一顆雞蛋以及一杯豆漿，中餐會吃半碗飯、半盤小菜以及半盤主食，晚餐也是如同早餐一樣，只吃雞蛋加豆漿。

2.大量喝水

果然水是減肥必須，醫生囑咐必須一天喝至少3000ml的水！

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3.零食控管

愛吃朱古力的조두팔，因為在減肥中需要節制，但他表示：「逛街看到還是會買回家，但是收集起來，這樣心裡會舒服一點，真的忍不住會只吃一個朱古力」，他更透露多吃就會更刻苦節食。驚人的菜單以及不健康的減肥方式立刻引發網友的論戰。（再次提醒大家真的不要效仿喔～）

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