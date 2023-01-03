食黑木耳減肥成功甩27kg脂肪　低卡又飽肚　纖維豐富如腸道清道夫

減肥好物再+1，除了我們所熟知的椰菜花、牛油果、番薯、粟米仔，台灣營養師嫚嫚也大推「黑木耳」！



高飽足、低熱量，最重要的是含豐富膳食纖維，可以幫助腸道大掃除、平衡血糖，對於有宿便困擾的姊妹，更該把它列入飲食清單！

黑木耳減肥好處多，喜歡食木耳的姐妹有福了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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營養師嫚嫚：黑木耳膳食纖維是椰菜7倍

被營養師嫚嫚大推的減肥好物，就是「膳食纖維是椰菜7倍」的黑木耳！營養師嫚嫚表示：「容易膳食纖維吃不夠的朋友，可以多選擇黑木耳，黑木耳也可稱為雲耳，是真菌類食物！營養特點就在於含有豐富的膳食纖維，每100克熱量只有38大卡、膳食纖維7.4公克！大約是椰菜的7倍！而且多屬於可溶性纖維，對於提高飽足感、平穩飯後血糖都很有幫助！價格上很親民，又好入菜！是補充膳食纖維的好食物喔！」

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56歲況明潔減肥也愛木耳餐

「好吃又高營養！對排便很好！」56歲還有少女腰的況明潔，愛上黑木耳就是這2理由！減肥時她會用黑木耳做輕食餐，不但高纖低卡，烹調起來也簡單方便又美味！吃完大餐後想補償一下也可以這樣做~先把黑木耳泡開後用滾水燙一下，加入豉油、麻油、醋和大蒜與辣椒，脆脆口感吃起來超涮嘴！當正餐吃還可以切成絲加入青瓜仔絲、紅蘿蔔絲、青木瓜絲、青紅椒絲，當沙律來吃，吃到撐熱量也很低，不怕卡路里超標。況明潔說：「晚餐吃的少及多吃黑木耳，這是我維持身材及保養皮膚的第一祕訣！」。

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張秀卿剷肉27kg，也靠黑木耳蔬食餐

從80kg瘦到53kg的張秀卿，也超推這套「食全食美減脂餐」！這也是她瘦身時的必備料理，她會用紫洋蔥、青椒、黃椒、紅蘿蔔、黑木耳、粟米仔、蘑菇及雞胸肉等十多樣食材，簡單用鹽巴、胡椒調味，簡單好做又美味低卡，而且管飽又低熱量！可以隨季節或喜好變換不同蔬菜，就有不同的美味，天天吃也不怕吃膩！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】