眼線｜畫完變醜非手殘！韓國美妝造型師分析這3種眼型根本不適合

各位小漂亮們在學化妝時，其中一個最具挑戰的莫過於畫眼線了吧！要畫得對稱、自然，可要經過多番練習啊！不過，你是否覺得自己畫眼線後看起來怪怪的？或覺得畫眼線後反而降低顏值？



問題可能不是出自手殘，而是在於你的眼型不適合畫眼線！來看看韓國造型顧問YouTube頻道Beautiful Me的分析。

不適合畫眼線的3種眼型，有你份嗎？別傷心！要令雙眼變大還有其他方法~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不適合畫眼線的眼型

上眼瞼豐厚

因為上眼瞼處的肉比較多，若再加上眼線，就會顯得眼睛的部分太過厚重，但若眼線畫得細，眼線則會被眼皮遮住，感覺怎麽畫都不對，非常考驗手法及技巧啊！因此，建議選擇貼上自然不濃密的假睫毛，來代替眼線，效果會不錯哦！

參考藝人：TWICE Jeongyeon 定延

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內雙

內雙的朋友們在睜大眼睛，或是往上看時，雙眼皮就會藏起來，因此畫眼線時通常需要畫得厚一些，避免眼線被吃掉。不過，這樣的做法可能會讓眼妝看起來不自然、顯老，沒有加分的效果。因此，同樣建議用自然且不濃密的假睫毛代替眼線，若真的要畫眼線，只是細細地畫在眼尾的部分就OK了~

參考藝人：NewJeans Minji

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短圓眼

擁有短圓眼型的小漂亮們，自帶一種稚嫩、童顏感，而在畫眼線時，都會拉長眼尾，讓眼睛看起來長一些。不過，這樣的做法可能會讓妝容有違和感、顯老，建議用褐色的眼線筆畫上細眼線，再使用大地色眼影作為輔助，反而能夠看起來自然且能放大短圓眼的魅力！

參考藝人：李聖經、IU

以上就是3種不適合畫眼線的眼型啦！你是不是其中一種呢？以後不用再糾結眼線畫不好了 XD 根據自己的五官及臉型，對妝容作出調整，也是很重要的哦！讓我們一起變美吧~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】