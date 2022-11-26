敏感肌轉季必看！只需3日肌膚回復白滑　同步解決皮疹、過敏泛紅

最近天氣變化差異大，肌膚也因此跟著失衡，過敏、暗粒、乾燥痕癢等問題，如果剛好是屬於敏感皮膚還有機會出現長疹，非常麻煩！在社交平台小紅書上就有一位網友「 是家佳啊」因轉季而肌膚突然出現白疹，而且是長在臉上相當礙眼，她就在拯救敏感肌同時拍片分享了3天改善敏感皮疹的方法，各位女生們可以參考一下！



「 是家佳啊」因轉季而肌膚突然出現白疹，她就在拯救敏感肌同拍片分享了3天改善敏感皮疹的方法（小紅書 是家佳啊）

在影片中這位網友分享到她長出的白疹，剛開始是不痛也不癢，但如果擠它裡面都是水，它不屬於暗瘡，而是皮疹的一種，而且情況會變嚴重，全臉會泛紅。白疹會不斷重新長出，這位網友提到白疹是皮膚屏障受損的一種表現，會因轉季、皮膚敏感、免疫力下降、吃刺激性食物等情況時出現，不算罕見，她也分享了只用3天，就改善了皮疹的護膚急救法！

改善皮疹的護膚急救法1：清水洗臉

改善皮疹的護膚急救法1：早晚都只用清水洗臉（小紅書 是家佳啊）

第一步早晚都只用清水洗臉，也不要用太熱的水以及不要用力揉搓，因為會傷害到皮脂膜，而且一旦搓破白疹會二次感染。而皮脂膜是皮膚角質層上有一層由皮脂腺裡，分泌出來的皮脂、角質細胞產生的脂質，稱為皮脂膜，它能夠滋潤肌膚，防止角質層内水分的蒸發，有保濕的作用。

改善皮疹的護膚急救法2：棉花棒戳破白疹

改善皮疹的護膚急救法2：棉花棒戳破白疹（小紅書 是家佳啊）

在洗臉後用乾淨紙巾印乾臉上的水，再以細尖頭棉花棒戳破白疹，家佳提到如果不弄破會好得很慢，但是記得不要用手戳破！

改善皮疹的護膚急救法3：濕敷全臉

改善皮疹的護膚急救法3：家佳會把4張化妝棉放在乾淨碗中，再浸滿硼酸洗液（Boric Acid Solution）濕敷全臉（小紅書 是家佳啊）

在用細尖頭棉花棒戳破白疹後，肌膚會出現泛紅，而且避免白疹再重複出現，家佳會把4張化妝棉放在乾淨碗中，再浸滿硼酸洗液（Boric Acid Solution）濕敷全臉，她分享到會用這方法早晚濕敷，濕敷10-15分鐘。此外，家佳還會準備噴瓶放入硼酸洗液，在過程中如果有乾的感覺會補噴，保持濕潤狀態。家佳提到硼酸洗液是對皮炎、濕疹有消除細菌的作用，所以不用洗臉可以直接護膚。

改善皮疹的護膚急救法4：溫和護膚

改善皮疹的護膚急救法4：溫和護膚，推薦使用成分穩定、質地清爽不黏膩的護膚品，功效方面選擇溫和或修復類會更好（小紅書 是家佳啊）

皮疹的出現代表肌膚正在處於受損狀態，而且前面也把白疹戳破，所以家佳推薦使用成分穩定、質地清爽不黏膩的護膚品，功效方面選擇溫和或修復類會更好，也可以選用護膚油來填充皮脂膜。塗護膚品時也不要搓揉，要用按壓手法，令護膚品更吸收。

改善皮疹的護膚急救法5：物理防曬

改善皮疹的護膚急救法5：物理防曬，即是雨傘、防曬衣、長袖和帽子，儘量把外露皮膚都遮好。（小紅書 是家佳啊）

在外出時同樣要做好防曬措施，因為紫外線對肌膚的傷害很大，但這段期間肌膚很脆弱，不能塗化學防曬，所以要物理防曬，即是雨傘、防曬衣、長袖和帽子，儘量把外露皮膚都遮好。

改善皮疹的護膚：提醒大家如果皮膚狀況特殊，在嘗試上述方法前記得要先咨詢皮膚專科醫生建議。（小紅書 是家佳啊）

以上是女網友家佳分享的皮疹護膚急救法，但也要提醒大家如果皮膚狀況特殊，在嘗試上述方法前記得要先咨詢皮膚專科醫生建議。家佳最後也提到想要皮膚變好，一定要早睡、睡飽、飲食清淡以及多喝水，兩者配合下肌膚便會慢慢變好。此外，可以定期去做皮膚檢測了解自己的肌膚狀態，這樣才能及時更換適合自己的護膚品和方法。