避孕方法 | 誤信可樂洗私處可避孕慘受感染　附9個正確避孕方法！

避孕方法｜跟另一半發生性行為，避孕常識一定要知道，若果道聽途說，誤信坊間所謂的避孕偏方，分分鐘會造成極為嚴重的後果！有台灣醫生就分享過一個真實個案，指有一位女病患誤信男友所言，在發生性行為後用可樂洗私處，以為這樣可以有效殺精防止懷孕，但該女生最終因下腹痛及私密處分泌物多而求醫，經診斷後發現骨盆腔受到感染，下場超慘，醫生直指：「可樂殺精是錯的」，建議大家也不要亂試了！



避孕方法｜跟另一半發生性行為，避孕常識一定要知道，若果道聽途說，誤信坊間所謂的避孕偏方，分分鐘會造成極為嚴重的後果！（《性在有情》劇照）

嫌避孕藥昂貴拒用安全套 教女友用可樂洗私處避孕？

台灣節目《醫師好辣》其中一集討論到究竟碳酸飲料（例如可樂）能否殺精的問題。急症科醫生柯世祐就分享了一個真實個案，他指出曾經遇過一位年輕女病患，在求診時就表示感到下腹疼痛，以及私密處分泌物多，經過檢查之後被診斷為骨盆腔感染。

當時那位女病患就跟柯醫生指出，不知道是次感染會否與「可樂」相關，柯醫生當時不明白。該女病患就續指，她跟男友發生性行為時，因為男方不喜歡使用安全套，又嫌購買避孕藥費用昂貴，於是就跟女友指出「可樂可以殺精」，並提議女友在發生性行為過後用可樂洗澡、洗私處。

避孕方法｜男生教女友用可樂洗私處避孕，慘致下腹劇痛、遭受感染？（《性在有情》劇照）

柯醫生就指出，由於可樂所含糖分很高，用可樂清洗私處會令私處變得甜甜的，亦有很大機會影響到私密處的酸鹼值，大大增加私處受到感染的機會。其實「可樂可殺精」的說法並不陌生，是坊間流傳的避孕偏方，除了用可樂洗私處外，泌尿科醫生高偉棠也指出遇過一對年輕情侶以為喝可樂也能殺精，繼而避孕。

高醫生指出，可樂有助殺精一說只是網絡謠言，可樂中的成分根本不會殺精子的，「因為精子很強韌，而且精子有百萬大軍，只要一隻，女方就可以懷孕了。」高醫生又指，其實比起碳酸飲料，反而酒精則會影響精子的品質，「乙醇喝進去之後，會影響身體蛋白質的一些分裂及代謝，會令蛋白質變質及令精蟲變得脆弱」。

避孕方法｜柯醫生就指出，由於可樂所含糖分很高，用可樂清洗私處會令私處變得甜甜的，亦有很大機會影響到私密處的酸鹼值，大大增加私處受到感染的機會。（《BB來了》劇照）

家計會9個正確避孕方法要知道！

誤信坊間流傳的避孕偏方，不但會導致無法成功避孕，更會增加受感染的風險，後果可以非常嚴重。與其要與伴侶冒這個險，不如使用正確的避孕方法就比較好！根據香港家庭計劃指導會提供的資料顯示，現時大約有以下幾種避孕方法！

1. 口服避孕丸：口服避孕丸含有人造荷爾蒙，有助抑制卵巢排卵，根據研究資料顯示，婦女在第一年使用這種避孕方法後的意外懷孕機會率為 0.3至9%。

2. 避孕注射針：避孕針是透過注射人造荷爾蒙到女性體內，幫助抑制卵巢排卵、令子宮內膜產生變化，使受精卵難於著床，同時增加子宮頸分泌物的黏稠度，令精子較難穿過黏液進入子宮腔，達到避孕效果。

3. 子宮環：子宮環是一種長期的避孕方法，一經配戴就有避孕功效，透過影響精子活動能力，以及卵子在輸卵管蠕動的速度，阻止受精卵著床以幫助避孕。根據研究資料，婦女在第一年使用銅質子宮環後的意外懷孕機會率為 0.6-0.8%。

避孕方法｜誤信坊間流傳的避孕偏方，不但會導致無法成功避孕，更會增加受感染的風險。（《BB來了》劇照）

4. 避孕套：避孕套有分為男用及女用，目的是防止精液流入女性子宮內，以達致避孕效果。

5. 外用避孕藥物：市面上的外用避孕藥物主要有發泡丸、避孕棉、避孕軟膜等。透過把含有殺死精子或使精子失去活動能力的藥物放入陰道內，阻止精子通過子宮與卵子結合。

6. 女性外科永久避孕：女性可透過接受輸卵管結紮手術，切斷或封閉輸卵管，令精子及卵子不能相遇，達到永久避孕的目的。

避孕方法｜與其要與伴侶冒這個險，不如使用正確的避孕方法就比較好！（《無法抗拒的他》劇照）

7. 男性永久避孕：男性透過接受輸精管結紮手術，將左右兩邊的輸精管切斷及結紮，令精子不能經輸精管排出體外，不會令女方懷孕，達至永久避孕效果。

8. 排卵期推算法：透過推算排卵期法，在女性最易受孕的排卵期內避免性交，這種避孕方法並沒有任何副作用。根據研究資料，婦女在第一年使用這種避孕方法後的意外懷孕機會為 4至24%。

9. 緊急避孕法：假若你在沒有採用任何避孕措施的情況下發生性行為，你可以約見醫生或到香港家庭計劃指導會，尋求事後避孕措施，防止意外懷孕。