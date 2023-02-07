兩性｜睡前做這6件事助愛情升溫！不在房內吵架、勿忘擁抱表愛意

長期穩定交往的伴侶，在每天睡覺前，其實也有一些小秘密？跟著這六步驟，看起來很簡單，但卻重要的小事。也許，你們也將體驗到意想不到的親密連結。



年輕時談戀愛，戀人前貪得那一句晚安，作為這天結束以前的最後一句情話。而交往久了、住在一起之後，你們還珍視睡前的時光嗎？不論你今天過得有多忙碌，或者可能有一點糟，在閉上雙眼前，留一點時間給你的另一半，會讓你感覺到其中的療癒效果。以及，你們將可以越靠越近。

心理學家與情感諮商師證實，過得比較幸福的情侶都會在睡前做這六件事！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 如果可以的話，同時上床睡覺

美國婚姻諮商師 Kurt Smith 提到，大多數的伴侶都會在不同的時間上床睡覺；你們在已經分開了一整天後，晚上也過著斷斷續續交流的生活。然而，幸福的伴侶會選擇在睡前一起做幾件事，作為他們的專屬的「夜間儀式」。譬如一起刷牙，或甚至一起洗澡，即使那只是幾分鐘的時間。最重要的，你們最後會一起爬上床睡覺。

2. 將手機放在臥室外，留下屬於彼此的空間

情感治療師 Kari Carroll 表示，這是一個充滿科技電子產品的世代，而這些東西佔用了許多伴侶的時間。如果你的另一半整天滑手機，即使他今天在你身邊，你也會覺得他並不在房內，而是在另一個世界裡。於是，別把手機、電腦帶到你們的房間內吧！也別在那裡頭工作，或者規定每天幾點後就別再使用手機。你們要至少保留一個只屬於你們的空間，進到裡面，你們知道可以只專注於彼此。

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3. 睡前聊聊，交換與更新彼此的這一天

Carroll 提到，幸福的夫妻會經常談論生活中發生的大小事，讓一天的壓力獲得釋放。這不意味著你們將整個晚上都陷入消極的負擔情緒裡。而是你們可以為彼此騰出 15-30 分鐘的時間，去感受對方對自我生活的支援與承接。你們的角色是彼此的傾聽者，不代表你需要去解決什麼問題，而是作為一種陪伴的儀式。而這麼做，讓你們可以互相充飽能量，再迎接明天的到來。

4. 不在房內吵架，或不在睡前處理難以解決的問題

Smith 表示，雖然這聽起來好像很不合邏輯，但幸福的夫妻大多不會選擇在睡前處理彼此間暫時無法處理的紛爭。「有一句話說，問題不要隔夜；但事實是，當你試著在一天既疲倦又缺乏耐心的時候去處理難以解決的問題，這並不明智。」

除此之外，在睡前一個小時帶有憤怒等負面情緒，也將影響睡眠品質。但你可能想問，問題不解決，我也會睡不好呀？這時候，你們可以先達成共識，譬如另外約定一個更適合的時間好好聊這件事。如此也不會覺得它完全沒有被重視。然後，先好好去睡一覺吧！

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5. 別忘了抱抱我！觸摸或接吻，讓愛更靠近

感情好的情侶，不會忘記親密接觸的機會。在睡覺前，你們可以互相擁抱、觸摸彼此喜歡被碰觸的部位，或為對方按摩，透過肌膚碰觸，可以讓你們感覺到親密感與幸福感。當然，如果有體力也有興致，睡前來一場性愛，可以幫助你們紓解一整天的壓力，並且睡個完美好覺。嘿，你有多久沒有好好吻他，或者在睡前抱抱他了？今天晚上就開始這麼做吧！

6. 最後，永遠不吝嗇說一句「我愛你」

在今天結束以前，如果還有一件什麼最重要的事，那肯定是和你珍惜的人說一句我愛你。心理師 Ryan Howes 表示，也許這一天你們可能經歷了很多麻煩事，明天也還有許多事情等著你去處理，而越是這種時候，越要努力讓你的另一半知道他們是被愛的，而非用一聲嘆息來結束這一天。愛是一件，永遠不嫌多，永遠怕你忘記，永遠想要你知道，你不是獨自一人。

在睡前一起完成這些事，雖然看起來都是小事，但長時間以來，它會為你們帶來魔法般的效果。就像我們都知道，睡覺是一天裡重要的時刻。在努力一天以後，你疲倦不已，但擁有很棒的睡前時光，像是知道，不論這一天有多灰頭土臉，有一個人，他的愛，會像溫暖的家，溫柔接納著你。

快樂而幸福的伴侶，永遠不會忘記讓對方知道，今晚好好睡上一覺吧，明天我也還在這裡。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「睡前你們只滑手機，不抱抱了嗎？」諮商師：可以交往很久的情侶，睡覺前只做這六件事】