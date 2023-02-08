不少女生都會有一堆唇膏山，唇妝產品款式繁多、千變萬化，由唇膏、唇彩及唇釉，再到不同的顏色，總會有幾支因為當初迷戀包裝、朋友送贈、被廣告相迷惑而得到的，更經常發生的是唇膏山當中有不少被「冷宮」的，甚至十分相似的都不以為然！



如果你都有不少被「冷宮」唇膏，有可能是因為你並非有效地挑選唇膏色，一同用日本超紅品牌 DHC所推出的【膚色調X唇膏色測驗】去了解及挑選命定顔色、合適新寵吧！

首先要了解到膚色，大致可以略分為兩種：「黃調膚」與「藍調膚」，當中黃調膚色可以細分成「春色系」與「秋色系」，藍色調則可以細分成「夏色系」與「冬色系」。

掌握到自己的膚色系列後，對唇膏、唇彩及唇釉還沒有概念嗎？不妨參考《01女生》精選的唇膏推介，用對唇色絕對有助顯白！

命定唇色：「春色系」

「春色系」的代表就是亮暖色！現在火紅的少女感妝，例如珊瑚色系、蜜桃粉紅、奶油橘色都很適合，能夠令整體會變得更加可愛有活力！為你特選了Chanel 的啞緻柔滑唇彩，當中濃郁明亮、細緻幼滑的質地，可以增加輕盈少女感！另外Make Up For Ever的特霧持色唇釉有著剛剛好的飽和度，讓人一眼難忘的奶茶裸色，更添氣質！

命定唇色：「秋色系」

「秋色系」適合低飽和度的亮色而且具潤澤感的配搭！可以選用蜜棗色、土色、粉橘色，能夠令氣質提升及顯白！日常生活中可以用有色潤唇膏去作配搭，Dior 的誘惑煥彩潤唇膏可以因應自身唇色而變化，在01Mall亦可買到！為著添加秋意及獨特感，3CE 與義大利雜誌 Toiletpaper所聯乘的Velvet Lip Tint亦是不二之選，顏色明顯亦富玩味感，La Bouche Rouge 的唇膏，精美的皮革外殼亦可以令你感受到日常中的亮眼點！

命定唇色：「夏色系」

「夏色系」會比較俐落及中性感，最適合清爽的妝感，因此可以選擇具透明感、低飽和度的唇色，例如杏仁色、玫瑰色、莓果色，顯露低調存在感，令皮膚更透白！為了營造透明感及清爽感，建議使用能夠撫平唇紋的唇蜜及滋潤潤色唇膏，而NARS的唇膏極具碑，曾創下一開賣即秒速售罄的成績，色彩選擇多，以它的命定率絕對能夠合適你！

命定唇色：「冬色系」

「冬色系」型格感較強，五官分明，會較適合較濃的妝感！可以選擇紅棕色、正紅色、酒紅色等較高飽和度的亮色，流露神秘、性感感覺！型格之餘不妨考慮兩大品牌新推的單品，Isamaya Beauty 新推出「生殖器口紅」當中鮮豔的紅色調，光澤感與鍍鉻金屬外殼，造型感十足！另外，Byredo 全新的「 Liquid Lipstick 唇露系列」，當中以純素配方打造，更有不少滋養成分，特別的微閃質地絕對可以為妝容大加分！