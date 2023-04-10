收毛孔方法公開！毛孔粗大4原因你有嗎？5位韓國女星天然偏方秘訣

毛孔粗大改善｜毛孔粗大除了影響外觀，更會引致上妝不貼服，相信是不少女生心中的一大困擾！用盡了偏方、護膚品都不能有效地收縮毛孔，那麼可能你未能夠對症下藥！不妨參考一下以下五位韓國女星美白、縮毛孔的保養招數，重新擁有雞蛋白滑肌！



毛孔粗大原因有哪些？

毛孔粗大原因有4大項：

毛孔粗大原因1：缺水

毛孔粗大原因2：角質層堆積

毛孔粗大原因3：皮脂分泌過盛

毛孔粗大原因4：皮膚老化。



當肌膚的真皮層缺乏水分，表皮細胞就會開始萎縮，毛孔及皺紋等問題會顯得分外明顯，所以加強保濕會是首要條件！其次，當皮膚長期清潔不當，會影響皮膚的新陳代謝，令老化的角質層無法脫落，毛孔就會擴張起來。

另外，清潔不當令污垢堆積，有機會導致皮脂分泌旺盛，當過盛的油脂堆積毛囊表面，就會令毛孔膨脹，使得毛孔粗大。最後，因年齡增長，皮膚循環變慢，皮下組織脂肪層也會變得鬆弛而欠彈性，這時如果得不到適當護理，皮膚便會加速老化，毛孔就會變得粗大！

收毛孔方法1. 金喜善收毛孔保養 用「氣泡礦泉水」洗臉

金喜善凍齡有方，完全看不出45歲！ ( IG@lovely.katie.k )

曾有「韓國第一美女」稱號的45歲女星金喜善，被網民大讚保養凍齡得宜，她曾多次在節目分享個人保養方法。近日在接受韓國版Allure雜誌訪問中提及自己會用「氣泡礦泉水」洗臉，因為碳酸氣泡內含有微酸泡泡，能帶來不刺激的微按摩作用，促進肌膚循環、帶走毛孔髒污，讓肌膚更乾淨。在接著的保養當中愛用「以油養膚」法，以美容油塗抹並按摩臉部，可以令肌膚在美白乾淨同時更加緊致！

收毛孔方法2. 全智賢收毛孔保養 以清酒維持白滑膚質

全智賢的另類護膚祕訣：清酒！ ( IG@giannajunfp )

全智賢的凍齡一直屢受好評，對保養亦非常有心得，她更有一套自創的護膚祕訣！提到縮毛孔，她的秘訣是特別注重清潔，例如以快速洗臉及以清酒收毛孔。她透露每當拍攝完畢後，一定立即卸妝並快速用潔面油及泡沫洗面乳作清潔，以免洗面乳長時間停留在面上，令毛孔再次堵塞！

全智賢為了加快肌膚的新陳代謝，除了一星期會浸三次清酒浴，以助排毒，她更會以清酒收毛孔，因為清酒當中的米糠、水和酵母成分能夠有助保濕、去角質及收縮毛孔，以幫助維持白滑好膚質。

收毛孔方法3. 裴秀智收毛孔保養 「424洗臉法」超有效

秀智的少女感真的迷倒大家！ ( IG@skuukzky )

裴秀智作為國民初戀，她的素顏真的充滿嬌嫩感，好比吹彈可破的無瑕豆腐，完全看不出快將踏入三十歲！秀智在韓國綜藝節目《美好的早晨》中分享過她的「424洗臉法」，「424」是指用4分鐘、2分鐘及4分鐘時間做三個步驟，首先是用卸妝油在面上按摩4分鐘，把彩妝徹底卸除；再用泡泡洗臉按摩2分鐘，洗去殘留的彩妝和油脂污垢；最後用清水沖洗臉部4分鐘，先用溫水，後用冷水沖洗，有助縮小毛孔。

收毛孔方法4. 河智苑收毛孔保養 洗澡後要這樣做？

河智苑所擁有的彈潤好膚質，相當令人羨慕 ( IG@hajiwon1023 )

河智苑除了擁有公認的好演技，出道26年來始終如一的彈潤好膚質也相當令人羨慕，她曾在韓國綜藝節目《深夜正式演藝》中提及她的縮毛孔保養秘訣在於冷水及每日服吃三個檸檬！

河智苑指洗澡的水溫能讓肌膚變得更緊實有彈性，她會先使用精油型的磨砂產品，幫全身去角質，然後泡澡，讓精油的養分瞬間滲透到肌膚底層，泡完澡後立即沖冷水，這樣皮膚就會有效收縮毛孔同時保持濕潤！而每日服食檸檬除了為適當訓練臉部肌肉，更可補充維他命C，能夠最大程度美白及抗老化！

收毛孔方法5. 李孝利收毛孔保養 靠冰凍湯匙？

李孝利風雲一時，只要她穿過、戴過、用過都成為流行，曾形成所謂「孝利效應」！ ( IG@lee__hyori )

性感女神之稱的李孝利，曾在韓國綜藝節目《首爾Check In》發表過令人驚訝的極簡保養法！李孝利表示她的零毛孔絕招是靠冰及甚少使用護膚品，她指日常生活中，除了減少使用化妝品，亦甚少使用護膚品，只會在塗抹護手霜時，將多餘的份量放在臉上當作護膚品。

另外當出現粗大毛孔時會用熱脹冷縮的原理，早晚將鐵湯匙放在冰箱中，睡醒後將冰凍湯匙放在眼部以清除眼腫，再將湯匙放在毛孔粗大部位，目的就是為毛孔縮小並將肌膚降溫，可以改善肌膚大量出油以及水分流失的問題！