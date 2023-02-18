28歲女腳趾長出黑痣揭患癌末期　皮膚科醫生：多次曬傷是主因之一

澳洲一名28歲女網紅Natalie Fornasier，在8年前發現自己腳趾上突然長出一顆痣，就醫時不幸發現自己罹患惡性黑色素瘤第三期。去年7月，Natalie突然被告知病情急轉直下，只剩下數個月生命。近日，Natalie Fornasier的丈夫在社交平台上證實其死訊，令一眾紛絲不禁惋惜。



澳洲女網紅Natalie Fornasier，20歲時腳趾上突然長出一顆巨大的黑痣，去年就醫被診斷患上惡性黑色素瘤第三期。（IG @nataliefornasier）

澳洲女網紅Natalie Fornasier，20歲時腳趾上突然長出一顆巨大的黑痣，去年就醫被診斷患上惡性黑色素瘤第三期。抗癌期間，Natalie不時都會在社交平台分享抗癌經過，更經常提醒粉絲，進行戶外活動時切記塗抹防曬，以預防黑色素瘤的形成。

Natalie的病情自去年起急轉直下，同年7月被醫生告知病情已經惡化成末期癌症，進入生命倒數。（IG @nataliefornasier）

可惜天意弄人，Natalie的病情自去年起急轉直下，同年7月被醫生告知病情已經惡化成末期癌症，進入生命倒數。日前，Natalie 的丈夫在社交平台上宣佈她的死訊，證實Natalie已於本年1月14日離世。突如其來的死訊讓一眾紛絲哀痛不已，紛紛在帖文下留言哀悼，感嘆生命的無奈。

Natalie生前的最後一則帖文寫道，能夠「每天從認識的人和不認識的人得到許多愛」。（IG @nataliefornasier）

Natalie Fornasier生前的最後一則帖文為一張花瓶照片，當時她留言表達對細心照顧她的丈夫和粉絲的感激。她認為現在的自己十分幸福，能夠「每天從認識的人和不認識的人得到許多愛」，卻不得不坦言感受到自己的身體正逐漸走下坡，隨時有機會離開人世。

其丈夫在3天前再次更新貼文，慶祝已故妻子的生忌，表示自己跟Natalie相知相愛僅5年，但其對自己的影響力卻是無比深遠。（IG @nataliefornasier）

其丈夫在3天前再次更新貼文，慶祝已故妻子的生忌，表示自己跟Natalie相知相愛僅5年，但其對自己的影響力卻是無比深遠。

Natalie 的丈夫在社交平台上宣佈她的死訊，證實Natalie已於本年1月14日離世。（IG @nataliefornasier）

黑色素瘤的症狀

《01女生》詢問過皮膚科專科黃之鍵醫生的專業意見，黑色素瘤是一種源於皮膚黑色素細胞的皮膚癌。一般而言，患處會於短時間增大，可以是平的，或是長出一顆結實的腫瘤，而黑色素亦會有所改變，出現深淺分佈不均的情況，部分患處更可能呈藍白色。不過，部分黑色素瘤亦可以沒有色表素。另外，邊界亦會顯得不規則及不清晰，有些更可能會出現潰瘍。

黑色素瘤形成的原因

家族遺傳、長時間紫外光照射、多次曬傷、老化等因素，以及曾經患過黑色素瘤及其他皮膚癌，或身上長很多痣，均會增加患上黑色素瘤的風險。（Getty Image）

家族遺傳、長時間紫外光照射、多次曬傷、老化等因素，以及曾經患過黑色素瘤及其他皮膚癌，或身上長很多痣，均會增加患上黑色素瘤的風險。

如何治療黑色素瘤？

治療黑色素瘤需要綜合相關專家意見，第一步是透過手術提取患處皮膚活組織進行病理學檢驗，以確診黑色素瘤。下一步再因應病理學結果進行其他檢查，斷定黑色素瘤期數。最後要視乎病灶位置及期數再制訂治療方針。一般而言，局部手術切除是最主要的治療方法，如病情已經擴散，或有可能需要淋巴核切除、電療、化療、免疫治療、標靶治療等方法。