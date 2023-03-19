26歲女豐唇後遺症嘴唇壞死！出事後竟不用負責？美容師稱：正常

豐唇後遺症｜為了追求更美，有些女生選擇進行一些醫美療程，國外一名26歲女生為追求飽滿的嘴唇而做了豐唇的注射療程，孰料在注射填充物後無法說話和微笑，而嘴唇竟出現嚴重腫脹和瘀傷，甚至開始壞死。而原本為了變得更美的她，結果反付出更嚴重後果，而且為她進行療程的美容師的舉動也讓她更生氣。



豐唇後遺症｜26歲女豐唇不成 竟致嘴唇開始壞死

26歲女生佩奇·貝林格（Paige Bellinger）在去年8月時，進行了人生第一次嘴唇填充物注射（0.5毫升），而她所選擇的美容師是曾經為她植眼睫毛，所以在再次進行美容療程時也找她。但這類型的注射應尋找專業人士進行，才能在過程作準確的判斷。該名女生正正在注射過程，美容師在她的上唇右側感到阻力，但仍然注射下去，過後該區域立即出現白色。

後來佩奇·貝林格（Paige Bellinger）回憶注射過程，稱注射時美容師已經感到上唇右側有些阻力，使她有點畏縮和害怕並痛到哭，但該名美容師稱有時其中一邊注射會比較困難，最終仍然完成了。

豐唇後遺症｜負責注射的美容師稱：完全正常 只需冰敷和按摩即可

儘管佩奇·貝林格（Paige Bellinger）即時表達了她的擔憂，且在過後嘴唇出現極度瘀傷、腫脹和疼痛，並表示幾乎無法說話和微笑。在她拍下照片傳給美容師時，該名美容師稱她的嘴唇看起來「完全正常」，只需冰敷和按摩該區域來幫助消腫即可。但在依照美容師建議按摩兩天後，發現嘴唇再度腫脹，她後來去了醫院求醫，醫生為了減輕她嘴唇的狀況，給她注射了類固醇，後來再加上了抗生素和抗生素乳膏。

豐唇後遺症｜求醫確診：填充劑被注射到靜脈 美容師竟推卸責任

求醫確診：填充劑被注射到靜脈 美容師竟推卸責任（Paige Bellinger）

最終在填充物注射後的第五天確診了，她是填充劑已被注射到靜脈中，導致她的嘴唇出現缺氧，而為了恢復血液流動並保住她的嘴唇和臉，她必須進入高壓氧艙接受治療。

佩奇·貝林格（Paige Bellinger）在進行10小時的高壓氧艙，和昂貴的類固醇和抗生素治療後，將填充物溶解後，挽救了她的嘴唇，但嘴唇上仍有一些疤痕組織。但她依然很生氣，除了她有負擔近6,000美元（約港幣47,064）的治療費外，該名美容師竟完全不用負責任，只因她將所有症狀推到佩奇·貝林格（Paige Bellinger）身上，認為她沒遵循術後護理說明。

佩奇·貝林格（Paige Bellinger）分享這次經歷，是希望其他正考慮進行醫美或整容的女生，必須徹底研究後，再進行療程以免遭受同樣的事。而任何醫美療程都有一定風險，必須尋找合資格的醫生和診所，以及瞭解清楚自己所注射的填充物是否合資格，才能減低風險。