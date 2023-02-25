吃很少但偏偏瘦不下來？台醫揭5大減肥失敗主因 可能欠缺這營養素

減肥失敗主因｜身邊總有朋友把「要吃少點、要減肥」常掛在嘴邊，但究竟吃得越少是否代表可以成功減肥呢？坊間減肥方法眾多，有些女生嘗試過眾多方法也偏偏減肥失敗，那究竟問題出在哪裡呢？最近有台灣醫生就分享指，遇過很多個案是吃很少但依然瘦不下來，他就直指「吃太少」就正是減肥失敗的主要原因，立即看台醫拆解5大減肥失敗主因！



吃很少也瘦不下來？台醫拆解5大減肥失敗主因

減肥失敗主因｜坊間減肥方法眾多，有些女生嘗試過眾多方法也偏偏減肥失敗，那究竟問題出在哪裡呢？（《瘦身男女》截圖）

台灣減重醫生蕭捷健近日在社交平台上，分享了學員瘦不下來的個案，指出經常有學員詢問究竟為甚麼明明已經吃得很少，但仍然瘦不下來，蕭醫生就直指正因為吃得太少，攝取不夠關鍵的營養素，所以吃得再少也無法成功減重。蕭醫生更分享了5大減肥失敗主因，女生們也不妨參考一下，或者可以找到減極也沒有變瘦的原因呢！

減肥失敗主因｜吃得太少

蕭醫生指出，當我們長時間吃得太少，身體會誤以為你遇到「饑荒」，所以會把新陳代謝率降低，加上如果攝取不足蛋白質，更會令身體發出強烈的飢餓感，令你有進食的意慾！另外，若果蛋白質等營養素攝取不足，在減重時很容易減掉肌肉，當之後回復正常飲食時，脂肪就會補上，體重反彈之餘，更會比之前更多肥胖。

減肥失敗主因｜吃得太少（《歡樂頌》劇照）

減肥失敗主因｜欠缺澱粉攝取

身體是靠2種方式儲存能量，一是脂肪，另外就是由澱粉及糖轉化而成的肝醣，由於身體是透過燃燒脂肪又肝醣來產生能量，如果長期不攝取澱粉，肝醣的儲存量就會大減，身體代謝亦會變差，能量大降之餘，掉髮、荷爾蒙失調、排便不順等健康問題也會浮現，所以蕭醫生就建議即使正值減肥階段，一周也最少要有3－4天吃澱粉，尤其是在活動量大的那一天更加要吃，這樣也可以加強身體代謝澱粉的能力。

減肥失敗主因｜欠缺澱粉攝取（《一起吃飯吧》劇照）

減肥失敗主因｜勉強做自己不喜歡的運動

減肥時做適量運動當然不可或缺，不少女生為了做運動，就勉為其難去健身中心買療程，但如果你是不喜歡健身的，每次運動完後你都很害怕下一次的來臨，甚到去完一次就再不去了，加上勉強做自己不喜歡的運動實在是難以堅持，所以蕭醫生也認為做你喜歡的運動才是最理想。

減肥失敗主因｜勉強做自己不喜歡的運動（《舉重妖精金福珠》劇照）

減肥失敗主因｜熬夜

多數都市女生工作繁忙，熬夜有時實在是在所難免，但蕭醫生就指出如果我們睡不夠7小時，會令壓力荷爾蒙皮質醇會上升，亦會影響生長激素，導致晚上無法正常燃燒脂肪，日間的飢餓感及食慾也會增加，最終也導致減肥失敗。

減肥失敗主因｜熬夜（《當你沉睡時》劇照）

減肥失敗主因｜不能放心享受美食

坊間很多飲食減肥法都會把食物分成「好食物」及「壞食物」，但一般這些「壞食物」都是特別好吃，當你吃了這些「壞食物」後會愧疚感，但完全不碰的時候，長久而言會內心不平衡。

蕭醫生就建議可以嘗試實行82法則， 一餐裡面有8成都是含豐富蛋白質和蔬菜等健康食物，有2成就是你想吃東西；或在一周裡面抽2-3天， 其中一餐可吃任何你想吃的東西，將愧疚感變成獎勵。

減肥失敗主因｜不能放心享受美食（《一起吃飯吧》劇照）

資料來源：減重醫師 蕭捷健＠FB 授權使用