女性1理由較男易腹脹！食量少或痾「兔仔便」？日教授早上4招預防

【便秘｜健康】相信不少人曾遇便秘問題，有研究亦指出，女生較男生易遇便秘及腹漲問題，或引伸至很多健康問題。若然排毒不清，毒素易積聚體內，降低肌膚免疫力，隨時變成爛面，因此需要好好注意。台灣營養師日前便在社交媒體，分享3種便秘類型及成因，有日本教授更指出，只要早上醒來後做4件事，就可減少便秘問題。



【便秘｜健康】有研究指出，女生較男生易遇便秘及腹漲問題。（《初次見面我愛你》劇照）

書本《身體的問題，腸知道》寫道，女性大腸長道較男性長，平均長10至12.5厘米，多出來的一段易形成迴圈，當有消化物塞住時，便會堆積氣體，導子腹脹不適。這說明了女性之苦，除了要經歷經痛及懷孕，現在還多添一項煩惱。期刊《BMC Gastroenterology》曾在2020年6月刊載一個研究，指出女性和年輕群組患便秘問題最高，另一個2009年調查亦統計出約七成（69%）便泌患者，皆為女性。綜觀研究顯示，女生面對便秘問題，真的不容忽視。

【便秘｜健康】女生面對便秘問題，真的不容忽視。(〈Lip & Hip〉MV)

【便秘｜健康】便秘類型一：想便卻上不出來

或有不少人認為，便秘就是坐在廁板上便不出來，但其實還有不少情況，也會被歸類為便秘。台灣營養師李婉萍日前於社交平台撰文，分享3個便秘類型，當中包括最為人認知的「想便卻上不出來」。她解釋，遇上這種情況，一般都是工作壓力大或三高人士，更甚會有口臭問題，建議攝取多些水溶性膳食纖維，喝足夠的水，並為自己安排一個固定的如廁時間。

【便秘｜健康】便秘類型二：兔仔大便

另一種便秘的模式，便是俗稱的「兔仔大便」，看來一顆顆，並不是流暢的彎月形。李婉萍提到，這情況一般發生在食量小的女生上，若然不常吃蔬菜水果，也會有同樣結果，使肌膚變枯黃顯老。除了多喝水，攝取多一點的油，亦可吃西蘭花、牛蒡及竹筍等非水溶性膳維，幫助排毒暢通。

【便秘｜健康】(《奇蹟的燒肉店》劇照)

【便秘｜健康】便秘類型三：黏性便便

若是愛吃肉的女生，吃太少蔬菜的話，糞便黏性或會較強，此時便需注意，以減低內臟脂肪、膽固醇及息肉問題。要減輕這情況，可以同時攝取多些水溶性和非水溶性膳維，並保持營養均衡。

【便秘｜健康】日教授早上4招防便秘

此外，日本岡山大學研究所教授森田英利，亦透過《NHK》報道，分享4招解決便秘。由於睡眠期間腸道蠕動減慢，故醒來時喝杯溫水，有助喚醒腸道，促進蠕動，改善排便。不過，他亦提到，溫水盡量避免咖啡或茶，讓身體補充睡眠時流失的水份。

【便秘｜健康】(《聽說》劇照)

另一做法是進食含膳食纖維的早餐。由於早餐過後，體內會向腸道的自律神經，傳遞工作的訊息，因此含膳食纖維的早餐，如香蕉和麥片，可以滋養腸道菌，改善腸道健康。用膳後，有指大腸在早上最活躍，因此可坐到廁板上數分鐘，向大腦傳遞「是時候去廁所」的訊號。同時可多做晨運，如慢走、體操和伸展等，都能刺激腸道，幫助排毒暢通。