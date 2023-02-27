@cosme十大2023精華液推介排行！小棕瓶三甲不入innisfree包攬2席

2023精華液推介有哪些必買之選？@cosme各向來深受女生歡迎，基本上每年@cosme都會公布美容大賞，均列出不同類型化妝品、護膚品的頭3甲位置，並且貼出用家真實評鑑和用後感點評，因此絕對100%真實。去冬迎春女生們購買美妝、護膚新產品前，不妨參考一下購買指南。



香港美妝排行榜@cosme每個月都會公布1次各個美妝、護膚產品排行榜，而「精華液」相信是任何年齡層的女生均會接觸，縱使沒有化妝的習慣都會購買一支「精華液」作日間及晚間的護膚程序。在香港@cosme「2023香港精華液推薦好用排行榜」中均有10支精華液脫穎而出，一起來看看到底是那10支精華液，以下排行榜有沒有一支是大家心中的好物呢？

@Cosme各向來深受女生歡迎，基本上每年@Cosme都會公布美容大賞。（@cosme 網頁）

2023精華液排行榜@cosme 第10位： The Body Shop 雪絨花抗氧活肌精華

The Body Shop的產品一向以天然無添加為主，性價比又高深得眾多女生喜歡。它是蘊含豐富蝴蝶灌木、辣木籽油、透明質酸等多重天然抗氧活肌成分，有效更新細胞且提升肌膚質素。

2023精華液排行榜@cosme 第10位： The Body Shop 雪絨花抗氧活肌精華（品牌提供）

不少用家使用過後，精華雖未能有即時效果，但連續使用5-7天逐漸會看到均勻膚色效果，且對敏感或乾性皮膚人士相當友好，水潤感非常明顯兼且令皮膚變得穩定。另外，有暗瘡肌用家都大讚精華有明顯減弱紅腫，把暗瘡慢慢消退。

2023精華液排行榜@cosme 第9位： Estée Lauder 微精華原生液

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Estée Lauder微精華原生液以益生菌酵母精萃，喚醒肌膚原生力，對抗老化為賣點，只要輕輕拍打一次快速為肌膚補水，同時改善乾燥細紋和粗大毛孔。重啟肌膚原生力。自推出後隨即成為品牌的王牌產品。

2023精華液排行榜@cosme 第9位： ESTEE LAUDER 微精華原生液（品牌提供）

眾多用家大讚精華水保濕力強，特別是辦公室工作的女生，質地不黏笠易吸收，把精華水分裝在噴樽方便平日在辦公室保濕使用。另外持續使用明顯見到皮膚穩定好多，暗粒粉刺減少，使皮膚整體狀況變得健康。

2023精華液排行榜@cosme 第8位：Estée Lauder 升級再生基因修復精華

>>> 購買方式︰01網購︳Estée Lauder官網<<<

Estée Lauder除了精華水外，生基因修復精華同樣是品牌的王牌產品之一，以5G般極速修復的技術為賣點，持續使用星期即能修復細紋，並首度做到激活肌膚新生細胞更新及膠原蛋白增生，同時擊退多重初老跡象，成為了不少輕熟女抗衰老護膚好物！

2023精華液排行榜@cosme 第8位： ESTEE LAUDER 升級再生基因修復精華（品牌提供）

精華一推出已深受眾多女生熱烈歡迎，早於2020年已登上各大日雜的最佳美妝大賞第1名 (精華液．美容油類別)，可見精華的功效如此厲害！用家們都力讚，使用後肌膚變得水油平衡、光澤及彈性，且不含酒精及香料，所有膚質包括敏感肌也適合使用,，特別是對抗衰老有需求的人士。

2023精華液排行榜@cosme 第7位：M.A.C 清透煥顏修護精華 (#貼妝花瓣精華)

今年年初M.A.C推出了全新HYPER REAL 清透煥顏修護系列，而系列中的修護精華瞬間成為系列的人氣王。精華猶如無痛水光針把養分直入底層，為肌膚達到水油平衡、強化肌膚自我屏障、收細毛孔。

2023精華液排行榜@cosme 第7位：M.A.C 清透煥顏修護精華 (#貼妝花瓣精華)（品牌提供）

M.A.C過往非以護膚品牌走紅，但是次推出的產品讓一眾用家大感驚喜。大家則表示物有所值兼力推產品，精華集合保濕、抗衰老、美白、抗氧化及鎮靜消炎5大功效，且質地柔滑滋潤，保濕力不錯，可以輕鬆在面部推開。

▼▼▼【按圖看】@cosme精華液排行榜2023 第1位至第6位排名！Lancôme精華、SK-II神仙水都上榜！▼▼▼