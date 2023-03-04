瀏海定型秘訣必學！鐵瀏海與披髮打風不凌亂　韓星3招頭髮整齊術

不知道大家有沒有注意到，韓國女團不論怎麼跳舞，她們的瀏海和披髮造型還是不會亂的，高雅又溫柔。其實韓國女星們也是有一套秘訣的，小紅書博主「紹妍soyeon」就教大家3個小技巧，只需10秒，我們普通人的披髮造型也會跟韓國女星們一樣，怎麼甩都不亂了！



韓國女團不論怎麼跳舞，她們的瀏海和披髮造型還是不會亂的，高雅又溫柔。（小紅書 ＠紹妍soyeon）

瀏海定型秘訣與披髮整理方法1

首先用半隻手指的長度，分出髮縫，同時往後梳，頭顱頂就會變得高一點。接著用兩隻手指的寬度，在瀏海的位置取出一束頭髮，剩下的頭髮撥在耳後，然後繞著那束頭髮轉圈圈，這樣就會出現一個非常自然有弧度的瀏海。把後面的頭髮給撩開，用一個一字夾把它固定著，頭髮一下子就飽滿起來了，整張臉都看起來小了不少。

瀏海定型秘訣與披髮整理方法2

在後脖子窩的地方取出一縷頭髮。（小紅書 ＠紹妍soyeon）

在自己好看的那一邊臉，取出耳朵前這一縷頭髮，然後把剩下的頭髮全部綁起來，形成中馬尾。接著，在後脖子窩的地方取出一縷頭髮，抓著前面頭髮的髮尾抖幾下，修飾臉型、有層次感的碎髮就出來了。最後把這兩股頭髮綁在一起，就完成了！

抓著前面頭髮的髮尾抖幾下，修飾臉型、有層次感的碎髮就出來了。最後把這兩股頭髮綁在一起。（小紅書 ＠紹妍soyeon）

瀏海定型秘訣與披髮整理方法3

把耳朵前面的頭髮挖出來，再從眉尾的位置，取一個半馬尾的髮量，固定著。然後把一開始取出的兩邊頭髮抖一下，在後面中間的位置把它綁起來，接著放下上面剛才固定著的頭髮，就能變成乾淨俐落的披髮髮型了！

把耳朵前面的頭髮挖出來，再從眉尾的位置，取一個半馬尾的髮量，固定著。（小紅書 ＠紹妍soyeon）

以上這些披髮造型都是專門為側瀏海或瀏海比較長的女生設計的，可是如果是平瀏海的女生也不用擔心，以下一位Dcard女生的分享或許幫助到你。

首先將透明蜜粉拍到瀏海上吸油，接著使用電棒把瀏海捲起來，再噴上兩層髮膠就可以了。噴髮膠要距離頭髮15厘米或以上，噴完之後也不要用梳子梳頭髮，不然就會看起來沒洗頭一樣，變成「Barcode」瀏海，這樣就完成了！