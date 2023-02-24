經期頭痛與洗頭有關？「這」情況經期避免洗頭　附3款調理月經茶

相信有不少人經歷過經期頭痛的狀況，原來有些人在月經期間是不宜洗頭的，否則會加重經期不適感，如：經痛、頭痛和腹瀉等症狀。就如同不少人談及生產後「坐月子」期間，不要洗澡、吹風，以免日後出現周身骨痛，易感寒涼。《01女生》就此詢問了德善堂註冊中醫師曾戰的專業意見，一起來看看吧。



經期洗頭可導致經痛、頭痛和腹瀉等症狀。（Getty Image）

經期洗頭會引致頭痛？

在中醫來看，頭部是眾多陽脈的交匯之處。而與子宮關係密切的任脈正是與督脈交接與頭部。而在月經來臨之際，身體血氣調動填充於宮胞，其他部位的血氣相對薄弱，抵禦外邪的能力下降。而女士在洗頭的過程中，頭部受溫熱的洗澡水、洗澡房及換衣房室溫、風筒吹髪的影響下，風寒之邪入侵身體。平素正氣不足，行經期間不適症狀較多的的女士，行經期間洗頭可能會使不適症狀加重。

德善堂註冊中醫師曾戰（受訪者提供）

因此，建議女士們有以下情況時，經期頭三日可避免洗頭，以防經期不適、經痛的情況加重：首先，平時容易患上傷風感冒，或傷風感冒完5天之內；平時容易腹瀉；經期出血後，易有頭痛、頭暈、腰痛、經痛的情況。

經期洗頭時注意事項

洗頭時太低水溫易使寒邪侵犯頭部：太高水溫使頭部溫度太高，毛孔打開，洗澡完畢後易吹風寒。（《太陽的後裔》劇照）

而女士們洗頭時，亦應注意以下幾點，免收風邪侵襲。第一，洗頭時水溫合適，切勿太低或太高。太低水溫易使寒邪侵犯頭部：太高水溫使頭部溫度太高，毛孔打開，洗澡完畢後易吹風寒。

第二，更衣場所應關好門窗，溫度不宜太低。在夏季時宜於洗澡前關掉冷氣和風扇；冬季宜打開暖爐或浴霸。值得注意的是勿讓暖爐風直吹身體，雖暖風的溫度夠高，但同樣易使風邪入侵肌表。

洗頭後，應盡快吹乾頭髮。（Getty Image）

第三，洗浴洗頭後，應盡快吹乾頭髮。吹髪的場所溫度應合適，勿太寒冷。吹髪時風溫同樣避免太低溫或太高溫，避免因高溫吹髪而導致出汗。同時亦避免風筒正面直吹頭皮，應該向兩側斜吹。

正氣存內，邪不可幹。正氣充足的女士只要注意上述事項，在行經期間洗頭亦無大礙。而行經期間不適症狀明顯者，亦應於平時通過飲食、運動，調理身體狀態，使正氣充盈。以下有幾款茶款可供參考：

經期間不適症狀明顯者，亦應於平時通過飲食、運動，調理身體狀態，使正氣充盈。（Getty Image）

調理月經茶中醫推薦1: 黃精枸杞養陰茶

黃精10g、甘草5g、枸杞子10g

做法：待水沸後，文火煮20分鐘/置於保溫壺熱水浸泡30分鐘

適用人士：行經期間、下午及晚上頭痛，按壓頭部會使頭痛減輕者。



調理月經茶中醫推薦2:黃芪桂圓益表茶

黃芪10g、桂圓肉15g、太子參10g

做法：待水沸後，文火煮20分鐘/置於保溫壺熱水浸泡30分鐘

適用人士：行經期間、精神不振，頭腦昏蒙、平素易感感冒人士



調理月經茶中醫推薦3:紫蘇陳皮開胃茶

乾紫蘇葉10g、陳皮5g、太子參10g

做法：待水沸後，文火煮10分鐘/置於保溫壺熱水浸泡20分鐘

適用人士：行經期間、食慾不振，腹瀉。平素易腹瀉胃脹人士。



中醫：4個穴位舒緩經痛

此外，亦有一些穴位能夠舒緩經期不適，例如：三陰交－小腿內側，足內踝尖上3寸，脛骨內側緣後方。以拇指按壓搓揉5分鐘，力度以感到疼痛為合適。不過需要特別注意的是，平素經期血量多、經期時間長者不宜按壓該穴過久。

地機穴－小腿內側，脛骨內側髁下3寸。用拇指按壓搓揉5分鐘，力度以感到疼痛為合適；血海穴－股骨內髁上2寸。以拇指按壓搓揉5分鐘，力度以感到酸痛痛為合適，能舒緩經期眩暈、疲倦困乏的症狀；腎俞穴－第二腰椎棘突旁開一寸五分。雙手掌向後放在腰部，在腎俞穴上面來回摩擦按摩10分鐘，能舒緩經期疲倦困乏，畏寒怕冷，腰酸腰痛。