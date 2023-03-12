乳液推薦2023︳乳液、面霜聽起來感覺差不多，你又知道分別嗎？面霜在功能上與乳液極為相似，但區別它們的就是成份中含有的油、水的比例。面霜含油比例較高，使用起來較紮實，普遍是在具有保濕基礎下使用為佳，能夠同時進行水分及油份補充，令肌膚更有光澤。而乳液內含水分較多，使用起來感覺較為清爽，可以在化妝水後使用。



咋聽之下，乳液好像主打輕薄，單用的話功效又會減低嗎？其實當然不是！今次就讓《01女生》盤點出乳液的七大「隱藏用法」，大家不妨參考一下吧！

乳液隱藏用法1：保濕修護

以乳霜+精油+保鮮膜，作為修護的急救法寶！（小紅書@李藝恩Dr.meili）

這個方法適合一些較懶惰，喜歡多合一功能的女生使用。因為乳液含水分較多，使用起來感覺較為清爽，可以作為修護的急救法寶。韓國皮膚科醫師「李藝恩」在社交平台小紅書中分享了「用一次抵十次」的乳液用法，簡單、高效能、毫不浪費每一滴乳液！李醫師分享道，只要將乳液混合精油，再加上保鮮膜覆蓋臉部五分鐘，就可以令乳液更吸收，整體保濕度上升。除了面部使用之外，亦可以充當手部、手指緣的保濕修護，吸收力亦會較快。

乳液隱藏用法2：自製去角質霜

乳液的質地較水狀，美妝YouTuber 《Eva Makeup Lab》曾分享過可以在乳液當中加入咖啡渣，這樣就可以自製出一個平價、美白的去角質霜。另外，自認貼地慳妹的女星衛詩雅，亦曾在社交平台上拍片分享過自己使用潤膚霜的心得，她會加入咖啡或砂糖作磨砂之用，做法簡單，加入後在肌膚上輕力按摩去角質，尤其可以針對鼻翼、下巴或嘴唇位置磨砂，然後用清水洗掉，再用紙巾或毛巾輕輕抹乾即可！

乳液隱藏用法3：護髮

乳液除了可以使用於面部，更可以使用在頭髮之上，只需將乳霜混合一點化妝水，輕輕抹在髮尾，就可以獲得快速而不錯的修復功效！如果女生們不知道如何處理過多的乳液，又或者不喜歡護髮油的油膩感，可以試試看這樣！

乳液隱藏用法4：鎮定皮膚

還在苦惱用什麼乳液，不妨參考以下《01女生》特選的乳液！（Gettyimage）

韓國皮膚科醫師「李藝恩」在社交平台小紅書中分享了乳液的另一個隱藏用法，就是將乳液冷藏好，再配合蘆薈一比一厚敷五分鐘，能夠有效鎮定皮膚！因為蘆薈可以幫助乳液更快被皮膚吸收，冷藏的乳液更有降低皮膚溫度的效果，非常適合不小心曬傷的女孩子作加強護理！

乳液隱藏用法5：清潔面膜

乳霜+泥膜，在乾燥的冬天都可以安心地清潔！（小紅書@李藝恩Dr.meili）

因為泥膜油份較少，可以有著強效的清潔效果，普遍上臉後很快就會感到乾燥。韓國皮膚科醫師「李藝恩」分享這時候可以搭配乳液一起使用，不僅不會影響泥膜的效果，更會提升保濕感，這樣大家在乾燥的冬天都可以安心地清潔了！

乳液隱藏用法6：厚敷

張柏芝有著獨家的面膜術！（小紅書@張柏芝）

乳液厚敷的話可以充當面膜、手膜、腳膜，另外女生們在進行光學脫毛前後亦要用乳液等加強護理！而作為三孩之母的女星張柏芝亦曾經分享自己的獨家面膜術。「張柏芝獨家面膜」做法是洗完臉，塗上乳液後再塗上凡士林，接著用沾濕的紗布敷在凡士林上15分鐘，接著再噴上保濕化妝水保持濕潤感。張柏芝透露這種面膜敷法可以令面部在短時間內變得飽滿、有光澤，十分適合在睡前或妝前保養的時候使用！

乳液隱藏用法7：防止靜電

乾燥是導致靜電產生的主因，加強手部的保濕可以避免靜電。當然塗護手霜是最直接的辦法，但如果不喜歡護手霜的油膩感，可以試試用乳液替代！

還在苦惱用什麼乳液，不妨參考以下《01女生》特選的乳液！

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雪花秀中的牡丹皮成份能夠迅速軟化肌膚，而杭菊精華可以深層滋補及淨化肌膚，令膚質更柔嫩細緻！

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Kiehl's 的乳液合適中性偏油、中性或中性偏乾的皮膚，亦可作妝前打底使用！主打質地輕柔，成份中的含17.5%優質橄欖油和豐富維他命E、甜杏仁油及杏籽油等保濕成份，故此特別保濕，能夠迅速被皮膚吸收。

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一般肌膚及混合性肌膚可以考慮Clarins，當中的成份更特別合適輕齡肌，能夠有效解決細胞氧化的肌膚問題，例如壓力而生的細紋、疲倦、暗啞等。 經過測試，92%女士認同有效重煥肌膚光采活力，令初老痕跡消失。

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Cle de Peau 主打強化和修復肌膚活力！成份中的紅芒柄花根精華和黃秋葵精華，能夠強化肌底連結，並提供24小時護膚效果，調和膚色均勻，從內而外強化肌膚彈性，締造緊緻肌膚。

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