美白淡斑精華推薦︳10款好用！DIOR美白首選、這兩款去黃抗衰老

美白淡斑精華推薦2023｜臉色暗黃和色斑問題一直是不少女生苦惱的事，即將要踏入春夏，除了要更注重防曬外，預防色斑繼續形成及擊退。要解決這些問題除了做激光去斑，也可以在日常護膚中加入美白淡斑產品，預防色斑出現，《01女生》為大家集合了10款今年推出以及過往好評不斷的美白精華，不少都是有效為肌膚去黃提亮、淡化色斑、瑕疵、暗瘡印等問題！



美白淡斑精華推薦2023｜SK-II 光蘊臻采煥亮精華 HK$1,200/30ml

美白淡斑精華推薦2023｜SK-II 光蘊臻采煥亮精華 HK$1,200/30ml（品牌提供）

SK-II新一代「小燈泡」光蘊臻采煥亮精華，蘊含品牌經典傳奇成分PITERA™5的抗氧化功效，更加入獨有光蘊複合精粹6、專研SDL Pro及雪蓮提取精粹，相較上一代產品能夠更快速有效幫助肌膚全面提亮及擊散黑色素，有效淡斑和抗氧化。而這款升級版精華所加入的專研配方，有助改善臉色暗黃及暗沉問題，讓肌膚時刻晶透。

>>>《01網購》SK-II 光蘊臻采煥亮精華 優惠價$$998/50ml<<<

美白淡斑精華推薦2023｜NATURA BISSÉ 鑽石亮肌逆齡雙效精華 HK$2,580/40ml

美白淡斑精華推薦2023｜NATURA BISSÉ 鑽石亮肌逆齡雙效精華 HK$2,580/40ml（品牌提供）

NATURA BISSÉ今年全新推出的鑽石亮肌系列，主打減少色斑及對抗衰老的徵兆，其中這款鑽石亮肌逆齡雙效精華採用了多個提亮、逆齡、亮澤及修護肌膚成分，從多個角度對抗現有色斑並防止新色斑形成。而且無論是黃褐斑還是UV引起的色素沉澱，都能一一減淡色斑。

美白淡斑精華推薦2023｜DIOR雪凝亮白光肌精華素(升級版) HK$1,250/50ml

美白淡斑精華推薦2023｜

DIOR的全新升級版雪凝亮白光肌精華素，蘊含88%天然成分，再以革命性D-NA重啟自生光科技，揉合瑞士山脈雪絨花與酵母萃取的精華素配方，在肌膚上發揮四重亮白、柔滑、舒緩及啞緻效果，讓肌膚重拾原生淨白光采。配方中的雪絨花複合物2.0則有效擊退膚色不均；而成分鋅有助抑制肌膚的多餘油脂，讓肌膚提升剔透度。

>>>購買方法︰Selfridges ( DIOR雪凝亮白光肌精華素 HK$1040/50ml )<<<

美白淡斑精華推薦2023｜Caudalie 葡萄蔓極緻亮白精華液 HK$720/50ml

Caudalie 葡萄蔓極緻亮白精華液是穩佔法國美白淡斑產品的第一位，而新推出的升級配方，採用了98%天然純素成分，讓產品更親膚及高效。產品蘊含最高濃度的獨家專利成分Viniferine葡萄蔓萃取液，能解決高達達63%的4大常見色斑，包括：日光性雀 斑、暗瘡印、懷孕期間引起的荷爾蒙斑及老人斑，並有效解決暗沉膚色及預防黑斑再生，回復完美淨透肌！

>>>購買方法︰Selfridges：Caudalie 葡萄蔓極緻亮白精華液 HK$410/30ml<<<

美白淡斑精華推薦2023｜SkinCeuticals 高效亮肌袪斑精華 HK$1,050/30ml

美白淡斑精華推薦2023｜SkinCeuticals 高效亮肌袪斑精華 HK$1,050/30ml（品牌提供）

SkinCeuticals全新推出的高效亮肌袪斑精華，蘊含高效醫學活性成分，有效改善頑固色斑、有效均匀整體膚色及提升及皮膚光澤度。而且經臨床測試證實，能有助減退各種常見的色素沉著，包括頑固棕斑及暗瘡印痕，最快兩星期見效。而且聲稱可在接受激光打斑療程後使用，可減低因激光引起的發炎而產生的黑色素，令淡斑提亮效果更顯著。

▼▼▼【按圖看】更多美白淡斑精華推介｜包括Kiehl’s醫學維C淡斑精華、CLINIQUE升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華、SHISEIDO美透白櫻花亮肌淨斑精華等多個品牌，都推出了有效的淡斑精華，而且是不少女生用後都紛紛大讚好用！▼▼▼