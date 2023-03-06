38婦女節優惠｜Art Piece推節日活動　護膚兩件85折、香水8折換購

38婦女節｜屬於女生的節日–國際婦女節，不少品牌都特地推出了不同減價優惠，其中集合了許多純淨護膚品牌的Art Piece，亦推出「3.8 婦女節優惠」。優惠活動包括了多個天然護膚及香氛品牌，由門市到網店都有參與，部分產品更低至半價，《01女生》為大家精選了多個優惠，記得趁優惠活動入手！



38婦女節優惠1. Evolve Organic Beauty：兩件貨裝產品85折

38婦女節優惠1.Evolve Organic Beauty：兩件貨裝產品85折（Art Piece）

Evolve Organic Beauty是來自英國的天然有機護膚品牌，產品都是採用超過98%天然成分，以及是純素和零殘忍，而包裝則是使用75–100%可循環再用的PET塑料，產品到包裝都是環境友善。

而這次「3.8 婦女節優惠」中，Evolve Organic Beauty推出了凡購買兩件貨裝產品，即可享85折。以及凡購買任何貨裝產品，即可以半價優惠購買指定旅行裝產品或套裝乙件。

38婦女節優惠期：由即日起至3月31日

38婦女節優惠2. Evolve Organic Beauty金鑽提拉有機面膜60ml：兩件貨裝產品85折

38婦女節優惠2.Evolve Organic Beauty金鑽提拉有機面膜60ml：兩件貨裝產品85折（Art Piece）

英國天然有機護膚品牌Evolve Organic Beauty的熱賣產品金鑽提拉有機面膜，亦推出兩件85折，即是原價$280，現只需$238就可入手。黃金面膜含鬼針草萃取物及天然美肌油，有助於撫平皺紋和細紋，有效加快皮膚細胞更新，回復年輕肌，成分溫和不會刺激皮膚，敏感肌都適用。

Art Piece網店優惠：如經網店購買Evolve Organic Beauty皇牌金鑽提拉有機面膜HK$280/60ml，送抗菌消毒潔手噴霧30ml。

38婦女節優惠期：由即日起至3月31日

38婦女節優惠3. Evolve Organic Beauty水油平衡禮盒套裝：半價換購HK$120 (原價 HK$240)

38婦女節優惠3.Evolve Organic Beauty水油平衡禮盒套裝：半價換購HK$120 (原價 HK$240)（Art Piece）

水油平衡禮盒套裝是專為鎮靜和清潔肌膚而設，最適合想控制油肌和解決臉上瑕疵的女生。套裝包括了排毒潔面露30ml、水楊酸急救精華10ml以及控油平衡面霜25ml，只需這簡單的三款即可達清潔、鎮靜和平衡易堵塞及出油的肌膚。其中水楊酸急救精華成分天然，可解決任何年齡段的暗瘡及閉失油性、混合性皮膚，減少皮脂和暗粒的形成，使肌膚更平滑精緻！

38婦女節優惠期：由即日起至3月31日

38婦女節優惠4. Nude Story：全線產品88折

38婦女節優惠4.Nude Story：全線產品88折-淨化排毒卸妝潔膚霜 HK$183 (原價 HK$208)（Art Piece）

Nude Story是香港的有機天然護膚品牌，擅長利用「芳香療法」解決不同肌膚問題，包括：乾燥過敏、濕疹、玫瑰痤瘡、暗瘡等。這次「3.8婦女節優惠」中推出了全線產品可享88折，很推介初次使用純淨護膚產品的女生，可以嘗試「淨化排毒卸妝潔膚霜」，產品蘊含大馬士革玫瑰浸泡的特級初榨橄欖油，能輕鬆卸除防水彩妝同時淨化肌膚，更有助去除暗粒、暗瘡、粉刺等，用後肌膚感覺乾淨不繃緊，還原淨透肌。

38婦女節優惠期：由3月8日至3月24日

38婦女節優惠5. 澳洲香氛品牌CIRCA：兩件88折

38婦女節優惠5.澳洲香氛品牌CIRCA- 棉絨花與小蒼蘭大豆蠟燭 原價 HK$339/350g（Art Piece）

CIRCA是來自澳洲的香氛品牌，產品簡約精美，且純手工制做，是採用大豆混合蠟、優質香氛精油和無鉛棉芯，讓香氣更純淨。CIRCA亦推出了「3.8 婦女節優惠」，購買兩件或以上產品，可享88折優惠，並獲贈迷你擴香捧乙枝。

Art Piece網店優惠：如經網店購買CIRCA產品滿淨值HK$500即享9折優惠並額外贈送小蠟燭18g乙件。

38婦女節優惠期：由即日起至3月31日

38婦女節優惠6. GLASSHOUSE FRAGRANCES：8折換購香水

38婦女節優惠6.GLASSHOUSE FRAGRANCES：8折換購香水-香草塔哈香水14ml HK$183.2 (原價 HK$229/14ml)（Art Piece）

GLASSHOUSE FRAGRANCES是澳洲第一大香氛品牌，堅持以最好的原料調配最怡人的香味，舒緩大家的精神情緒，帶來獨特的香氣體驗。其中GLASSHOUSE FRAGRANCES以城市命名的香氛，最為受歡迎。這次品牌推出了購買任何產品可以8折換購14ml香水乙件，香水迷不能錯過！

38婦女節優惠期：由即日起至3月10日