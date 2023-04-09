毛孔粗大改善方法！德國皮膚博士：用「這個」輕鬆抗4種毛孔類型

毛孔粗大原因眾多，當毛孔粗大出現了，女生定會大為緊張力求收毛孔方法。市面對於改善毛孔粗大產品與服務多如繁星，芸芸當中你知道應挑選什麼才能改善毛孔粗大嗎？



為了有效地收縮毛孔，應該選擇什麼護膚品呢？精華、面膜、酸類產品還是應該求助醫美服務呢？對於選擇困難的女生，不妨參考德國皮膚博士「大表姐博士」的分享《幹掉毛孔！1招解決4種毛孔粗大》，一同選擇正確產品吧！

四大毛孔粗大類型 分辨針對性地收縮毛孔

對於改善毛孔粗大，大表姐博士指出毛孔粗大有四大類型，大家要先分辦出自己的毛孔類型，找出後才能針對性地收縮毛孔：

毛孔粗大類型1.角質型毛孔

毛孔粗大類型︳角質型毛孔的毛孔因不規則放大，同時有粉刺、角質堆積！（左：小紅書＠宿系之源、右：ig@_h.0_2）

角質型毛孔的毛孔因不規則放大，同時有粉刺、角質堆積的狀況，兩頰附近容易起小顆粒。導致角質型毛孔原因因不當的清潔或保養方式，老廢角質堆積在毛孔中，使毛孔不健康擴張。

毛孔粗大類型2.出油型毛孔

毛孔粗大類型︳出油型毛孔會有特別明顯圓型，較多出現在兩頰、眉心、鼻（左：小紅書＠宿系之源、右ig@s2.minvely)

出油型毛孔會有特別明顯圓型，較多出現在兩頰、眉心、鼻，經常伴隨粉刺、黑頭問題，嚴重更會瘋狂長痘。導致出油型毛孔原因因膚質容易出油，油脂長時間堆積在毛孔中，將毛孔撐大。

毛孔粗大類型3.衰老型毛孔

毛孔粗大類型︳衰老型毛孔會呈水滴狀，表面看出毛孔有向斜下方擴大（左：小紅書＠宿系之源、右：ig@yunos_kr）

衰老型毛孔會呈水滴狀，表面看出毛孔有向斜下方擴大。通常出現於30歲後的女生身上，導致衰老型毛孔原因主要因肌膚老化、膠原蛋白流失，毛孔失去支撐而凹陷放大。另外如果年輕的女生生活習慣不當，例如沒有防曬、吸煙等亦會導致肌膚加速老化。

毛孔粗大類型4.混合型

毛孔粗大類型︳混合型的毛孔最常見是面上有凹凸洞！（Shuttrestock）

混合型的毛孔最常見是面上有凹凸洞，成因普遍由於生暗瘡時自行胡亂擠壓，或強行刺破暗瘡，令皮膚組織受損，傷及至真皮層，不但留下印痕，更使皮膚組織受到破壞，而修補傷口時增生纖維，刺激真皮層受損，從而造成向下凹陷的凹凸洞。

四大毛孔粗大改善方法

大表姐博士指出，每款毛孔粗大類別都有相應的針對性方法收縮毛孔，當中沒有特別提及缺水型毛孔，因缺水型毛孔只需多保濕、鎖水便可有大幅度改變。而對於以上四大類毛孔粗大，以下就有相對的改善方法。

毛孔粗大改善方法：1. 泡沫型洗面、A酸護理

改善角質型毛孔的方法就是加強清潔及保養！（Red@大表姐博士 德國皮膚博士）

改善角質型毛孔的方法就是加強清潔及保養，清除堆積在毛孔中的老廢角質，使毛孔得以收縮。大表姐博士指出角質型毛孔的女生可以泡沫型的洗面乳作清潔，其後皮膚護理過程中在面霜或乳液的步驟中，以1比1的份量加入0.025%濃度的維他命A酸混合塗面，這個方法堅持2到4周，皮膚即可改善！大表姐博士特別提醒大家維他命A酸要晚上使用，每周使用次數最多兩天，如果皮膚出現脫皮狀況就要馬上停止A酸！

毛孔粗大改善方法：2. 果酸、A酸雙管齊下

出油型毛孔需要加快皮膚更新週期就可以收縮毛孔！（Red@大表姐博士 德國皮膚博士）

對於出油型毛孔，只要將油脂減低，加快皮膚更新週期就可以收縮毛孔！大表姐博士指出油型毛孔的女生用這個方法堅持半年，皮膚即可改善！可以在皮膚護理過程中，精華的步驟中加入使用濃度8%以下的酸類產品，例如水楊酸、杏仁酸、複合酸等，然後使用濃度0.25%的維他命A酸。

大表姐博士提醒道注意要晚上使用，每周使用次數最多兩天！因為果酸、水楊酸及A酸的共同的缺點就是會因為酸類濃度和作用環境的pH值，影響對皮膚的刺激程度，

而因為晚上入夜的影響性較低。

毛孔粗大改善方法：3. A醇、膠原蛋白

衰老型毛孔的女生需要長期抗爭，日常護理中應多使用含有膠原蛋白、胜肽成份的護膚品，使皮膚的營養及彈性加強。另外可以每周使用兩次，濃度0.25 到0.5%A醇，因為A醇轉換過程是漸進式的，讓角質層緩慢代謝，不會一下子就變得高濃度，所以比酸類溫和。如果想要更有效改善毛孔，使用期間可以加上濃度18%的杏仁酸，不過杏仁酸則有機會令皮膚脫皮！

毛孔粗大改善方法：4.激光

最令人頭痛的毛孔粗大莫過於混合型，因為混合型伴隨著除了毛孔粗大，更有凹凸洞！不論是出現了微型的凹凸洞：冰鑿型、車廂型、滾動型，因為當凹凸洞形成時間愈久會更難以修復，普通家用產品無法改善它的情況。以激光去凹凸洞的話才能夠達到激活膠原及彈力蛋白增生作用，使凹凸洞自然逐漸撫平，改善粗大毛孔及暗瘡凹凸洞、緊緻皮膚和減淡印痕。

資料來源：小紅書@大表姐博士 德國皮膚博士