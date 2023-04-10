痘印消不掉？皮膚博士教2招去痘印方法！一個月擊退黑色素、痘印

痘印消不掉？你有用對去痘印方法嗎？女生的共同敵人，首位敵人相信都會是痘印，其次就會是色班！痘痘不單影響外觀，更怕臉上色素沉澱或是擠痘痘的後遺症！凡是青春痘、成人痘還是壓力痘都會令人聞風喪膽，因為痘痘不會因為你是青春期、皮膚敏感或是油性肌膚而有半點留情。



去痘印方法｜痘印就像過去一樣並不會輕易消失，在肌膚上若隱若現，若果想去印淡班，應該用什麼的產品才能夠去痘印呢？想輕鬆擊退痘印，去印淡班，不妨參考「大表姐博士」德國皮膚博士的分享《豆印給我進來看！這一點你不知道，20年經驗》，一同努力用、耐心用，假以時日就可以看到回報！

去痘印方法｜黑紅色痘印

黑紅色痘印通常在痘痘剛消退時出現（Gettyimages）

紅色的痘疤通常在痘痘剛消退時出現，是因為痘痘發炎引起的微血管擴張。當出現黑、紅色痘印時，大表姐表示可以使用含神經醯胺、B5、積雪草成份的護膚品，因為以上成份能有效鎖緊皮膚水分及修復皮膚表皮屏障，可以達至長效保濕功效！另外，積雪草亦可以幫助加快去除痘印、色素、抗敏退紅。

除此之外，大表姐亦建議搭配每周2到3次的酸類產品，在精華的步驟中加入使用濃度8%以下的酸類產品，例如水楊酸、杏仁酸、複合酸等。特別要注意的是酸類產品一定要晚上使用，因為果酸、水楊酸及A酸等產品有著共同的缺點，光敏性高。它們會因為酸類濃度和作用環境的pH值，影響對皮膚的刺激程度，而因為晚上入夜的影響性較低。

去痘印方法｜黑色痘印

黑色痘印因為皮膚的色素沉著，因著炎症、紫外線、摩擦而產生的刺激而大量生成黑色素（Gettyimages）

痘痘發炎的地方過了一段時間後會變成茶色、黑色或紫紅色等，因為皮膚的色素沉澱，因著炎症、紫外線、摩擦而產生的刺激而大量生成黑色素。面對的，此時就可以使用到煙酰胺（Nicotinamide），煙酰胺作為現時護膚界廣泛被使用的成分，它其實是維他命B3一種衍生物，光敏性低，亦具有抗老化成分。煙酰胺可以減輕及預防衰老過程，以及有助深層為肌膚保濕。

大表姐建議，除了選用有煙酰胺成份的護膚品外，更可搭配傳明酸，傳明酸是溫和同時能抑制黑色素的成份！兩者並行使用，可以平衡肌膚水油狀態，更可以深層為皮膚補水，從而改善各種肌膚問題。

去痘印方法｜痘印日常護理

大表姐提醒道去痘印的最佳方法是避免擠痘痘！（《女神降臨 》劇照）

大表姐提醒道去痘印的最佳方法是避免擠痘痘，否則會有痘印、痘疤等肌膚問題，最主要從保養成分下手！大家可以挑選酸類產品以加強皮膚更生週期，做好清潔與防曬及使用具有淡化痘印的保養成分！

資料來源：小紅書@大表姐博士 德國皮膚博士《豆印給我進來看！這一點你不知道，20年經驗》