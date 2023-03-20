47歲袁彩雲公開近況「仲靚過以前」5大保養：戒一食物2個月減5kg

袁彩雲保養｜袁彩雲當年參選港姐入行，一直備受力捧，不過在2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，便移居溫哥華相夫教子。即使淡出娛樂圈多年，現年47歲的袁彩雲，美貌和體態一直保持得宜更曾有網民讚「仲靚過以前！」日前她飛往日本澀谷嘆食壽司，可見皮膚依然白滑，而且身形苗條，擁有11字腹肌，令人羨慕。她亦不私藏保養凍齡心得，會在社交媒體分享，以下整理出其中5個，大家不妨筆記起來。



袁彩雲保養｜現年47歲的袁彩雲，美貌和體態一直保持得宜更曾有網民讚「仲靚過以前！」日前她飛往日本澀谷嘆食壽司，可見皮膚依然白滑，而且身形苗條。(IG@colourcloud)

袁彩雲保養｜袁彩雲當年參選港紅入行。(《楊貴妃》劇照)

袁彩雲保養凍齡法一：僅戒白砂糖2個月減5kg

常說每踏入中年，都易有發福問題。袁彩雲曾在社交平台提到，自己靠戒砂糖排毒，指多吃白砂糖的話，容易引致失眠、脾氣暴燥和鈣質流失，而且一杯全糖的手搖飲品，內裡含有約18顆方糖，卡路里超越一碗飯。她自言不太好甜食，相對而言較簡單，並在兩個月內減掉5公斤，期間沒特別戒食其他食物，「最重要減少水腫，整個人感輕鬆。」

袁彩雲保養｜袁彩雲曾在社交媒體提到，自己靠戒砂糖排毒，並在兩個月內減掉5公斤。(IG@colourcloud)

袁彩雲保養凍齡法二：每日一杯蘋果薯仔汁

不少女星都會自製健康食療，袁彩雲亦靠每日一杯鮮果汁，來維持健康。她在去年分享其中一個食譜，表示會將紅蘋果、甘荀和切粒薯仔去皮，放在攪拌機內搗成汁。她特別提到，由於果皮較難消化，建議腸胃較差的人削皮來吃。她另外也會倒入米奶和牛油果進內，並據個人喜好放入果仁或南瓜籽等，以豐富果汁的質感，讓整個人更有飽腹感。

袁彩雲保養｜袁彩雲亦靠每日一杯鮮果汁，來維持健康。(IG@colourcloud)

袁彩雲保養凍齡法三：戒食牛肉

祟尚自然養生的袁彩雲，日常都會吃原型食物，減少加工食物，以攝取更多的營養。她亦會均衡飲食，攝取多些蔬茶、水果和乾果，而肉類則會戒紅肉，如牛肉等，並以白肉和海鮮替代。美容護膚中心CLEAN Skincare Centre曾提到，雖未有研究證實牛肉對濕疹或暗瘡有影響，但攝取過多肉類，容易增加體內酸性，令細胞運作更差，而且牛肉屬飽和脂肪，或影響身體和肌膚，因此需要少食。

袁彩雲保養｜袁彩雲飲食都較簡單。(IG@colourcloud)

袁彩雲保養凍齡法四：多鍛鍊平衡力

袁彩雲一直都有運動習慣，不時都會健身和跑步，特別是羽毛球和尊巴舞蹈（Zumba）。她去年特別表示迷上高強度間歇運動（HIIT），以鍛鍊心肺功能，並多出汗排毒。踏入40來歲，她亦會做伸展運動，以舒展筋骨，減少酸軟和疲倦感覺，並指出不要忽略練習平衡力，若然平衡力差和反應慢，便會很易跌倒傷身，因此最好做多些鍛鍊平衡力的運動。

袁彩雲保養｜袁彩雲認為40歲以後的女生，特別需要保濕和抗老。(IG@colourcloud)

袁彩雲保養凍齡法五：精選保濕抗老

護膚對女生而言很重要，袁彩雲認為40歲以後的女生，特別需要保濕和抗老，「若然做不好保濕，易出現乾紋，皮膚會顯疲倦和衰老。」她現時傾向精簡護膚，除了針對肌膚需要護膚，亦會使用多用途的護膚品，讓肌膚保持水潤飽滿。