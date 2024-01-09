韓國必買美妝護膚19推薦！Jennie愛用唇釉、小眾香水、大熱精華霜

【韓國｜美妝護膚】相信不少女生都開始計劃出國旅遊，其中以日本和韓國最為受歡迎，而在規劃行程時，一定會把藥妝店也列為必去行程之一。而韓國美妝和護膚品都以性價比高聞名，且包裝好看，但相隔幾年可能已經不知道，現在有甚麼韓國品牌的產物品是不能錯過﹐這次《01女生》就為大家集合了19款韓國必買美妝及護膚品，出發點不妨可以參考一下！



韓國必買美妝護膚品1｜KAHI 萬用保濕補水精華棒

KAHI 的萬用保濕補水精華棒，富含鮭魚膠原蛋白和鮭魚PDRN，增加皮膚中膠原蛋白的合成，有效恢復皮膚彈性和光澤，有助於縮小毛孔同時減少皺紋的出現，而且可為肌膚形成保濕屏障，增強妝容的持久力。補水精華棒無論是嘴唇、臉頰、身體都可以使用，是一款隨身攜帶的保濕萬用膏。

韓國必買美妝護膚品1｜KAHI 萬用保濕補水精華棒（IG@kahicosmetics）

韓國必買美妝護膚品2｜Mediheal 膠原蛋白再生柔膚棉片100片

化妝棉片是不少韓國女生化妝前必備的護膚好物，Mediheal有推出了多款不同功效的化妝棉片，其中粉紅色瓶身的膠原蛋白再生柔膚棉片，棉片富含低分子膠原蛋白、牛奶蛋白、ceramide 神經醯胺等保養成分，有效加強皮膚緊緻度。棉片採用大尺寸的方形棉片，一片就可以全臉使用，高性價比。

韓國必買美妝護膚品2｜Mediheal 膠原蛋白再生柔膚棉片100片（IG@mediheal_official）

韓國必買美妝護膚品3｜hince Second Skin Glow Cushion氣墊粉底

韓國女生的底妝總是看起來貼服無瑕，猶如原生肌膚般，選擇一款輕透的氣墊粉底是秘訣之一。hince最新推出的Second Skin Glow Cushion氣墊粉底，主打柔和的珍珠光澤，細膩親膚，質地薄透輕盈，如同粉底的命名「打造第二層肌膚」。粉底有SPF 50+ PA++++、素食者可用以及經過防過敏認證，敏感肌都可以放心使用。除了氣墊粉底，品牌的粉底液和新推出香水都是很值得入手。

韓國必買美妝護膚品3｜hince Second Skin Glow Cushion氣墊粉底（IG@hince_official）

韓國必買彩妝護膚品4｜HERA 裸色光澤型唇釉 #462Speechless

由Blackpink Jennie代言的HERA，可說近來熱度最高的韓國品牌，其中品牌的唇釉更被譽為韓國女生每人都有一支。最近新推出的光澤型唇釉，都是很適合春季妝容的色調，上唇後微微透亮，輕鬆打造造豐盈澎潤的唇妝。而Jennie代言照中的唇色是#462Speechless，是一款帶點裸粉的肉桂奶茶色，低調又迷人！

韓國必買彩妝護膚品5｜Sidmool Jojoba 護唇精華

雙唇經常出現乾裂和死皮的話，不妨可以試試這款護唇精華。Sidmool Jojoba護唇精華含有荷荷巴油、蜂皇漿、橘皮油等，上唇後會呈現出自然好看的玻璃唇！它亦可在當作夜間的修護唇部精華使用，厚塗後會在晚上睡覺時被唇部吸收，早上起來唇部會代謝死皮，而嘴唇是回復光澤，絕對是乾唇的救星！

韓國必買彩妝護膚品5｜Sidmool Jojoba 護唇精華（Sidmool Jojoba）

韓國必買彩妝護膚品6｜COLETTE Stylo Rouge Matt唇膏 #06BAGUE EN CORAIL

韓國彩妝品牌COLETTE的靈感來自法國藝術家Sidonie-Gabrielle Colette，以女性為主軸，所以產品包裝多了一種法式復古氣息，而產品的色彩也更強烈，務求將女性的獨特魅力展現出。其中霧面唇膏由包裝到色調都美如藝術品，以#06BAGUE EN CORAIL是一款很溫柔且顯白的珊瑚色，很適合作為隨手放手袋的唇膏。

韓國必買彩妝護膚品6｜COLETTE Stylo Rouge Matt唇膏 #06BAGUE EN CORAIL（COLETTE）

韓國必買彩妝護膚品7｜espoir眼影盤 #Softy Rosy

espoir所推出的彩妝品一直備受女生們喜愛，其中以底妝類和眼影類產品最為熱賣。espoir最近推出了全新眼影盤系列，包裝設計別具有特色﹐眼影盤色調亦是由實用的大地色，到柔美的中性玫瑰色都有。其中最推出的定必是#Softy Rosy，配色上無論是乾淨俐落的眼妝還是粉嫩的眼影都應付，是一款很實用的眼影盤。

韓國必買彩妝護膚品7｜espoir眼影盤 #Softy Rosy（IG@espoir_makeup）

韓國必買彩妝護膚品8｜Cloud eight香水

Cloud eight是韓國的小眾香水品牌，暫時僅有10款香手供選擇，包裝是走復古路線，微黃做舊的標示貼，配上具質感的香水瓶，瞬間在韓國女生心目中佔一席位。而品牌中最受歡迎的香氣，包括木質調的Essentia、帶有玫瑰木和雪松香調的Terre以及混合了檀香木和香草的L' Etranger，特別推薦給喜歡木質溫暖氣息的女生。

韓國必買彩妝護膚品8｜cloud eight香水-Terre帶有玫瑰木和雪松香調（IG@cloud8fragrances）

韓國必買彩妝護膚品9｜SW19 香水

近年韓國不少設計師推出了小眾香水品牌，SW19就是其中一個，品牌靈感來自英國Wimbledon森林，而品牌亦正正使用了Wimbledon郵政編碼「SW19」命名。SW19現時推出了5款香水，都以時間命名，包括6am、Noon、3pm、9pm以及Midnight，都是溫暖柔和的香氣。當中以3pm香水最受歡迎，是溫暖的柑橘調，香氣猶如森林午後的陽光，舒服怡人。

韓國必買彩妝護膚品9｜SW19 香水-3pm（IG@sw19_official）

韓國必買彩妝護膚品10｜dasique18色眼影盤

以往總覺得9色眼影盤，每格總是太大很難用完一個色。這次韓國品牌dasique就推出了9色眼影盤變奏版，變成18色，同樣放在9色眼影盤中，兩色一格，不用每天化妝時去想怎樣配色。不過這款18色眼影盤目前只有推出冷色調的偏紫色，但看刷色是清透的顏色，很適合接下來的夏天。

韓國必買彩妝護膚品10｜dasique 18色眼影盤(IG@dasique_official)

韓國必買彩妝護膚品11｜Abib 魚腥草舒緩護理棉片

韓國大熱的濕敷棉片！韓國小眾品牌Abib主推的魚腥草舒緩護理棉片，主打舒緩鎮定、保濕和去角質效果，一盒有75片﹐性價比高。棉片是以雙面設計，每次都先用凹凸面來為面部去角質，再用平滑面濕敷面部作保濕，重點濕敷在面部較容易乾燥的位置。這款棉片很適合作為妝前護理，可以令底妝更貼服。

韓國必買彩妝護膚品11｜Abib 魚腥草舒緩護理棉片（Abib ）

韓國必買彩妝護膚品12｜Round Lab 1025 獨島爽膚水

Round Lab 1025 獨島爽膚水是獲得2022年度韓國Olive Young銷量大獎中爽膚類第二名，是一款不含酒精、香料、防腐劑的低敏配方爽膚水，產品蘊含深海水中的74種天然礦物質，維持肌膚水分平衡，可去除毛孔中的死皮細胞，而且能瞬速乾燥肌膚補水及滋潤。

韓國必買彩妝護膚品12｜Round Lab 1025 獨島爽膚水（IG@round.lab）

韓國必買彩妝護膚品13｜Dr. G積雪草舒緩修護保濕精華霜

近年很流行-積雪草這個護膚成分，有助修復及穩定皮膚，而且成分溫和，基本上所有膚質都適合使瞬。而Dr. G的積雪草舒緩修護保濕精華霜可以有效緩解皮膚敏感、改善泛紅敏感肌以及修復受損肌膚，而且保濕霜質地清爽易吸收，所以一推出就大受韓國女生喜歡。

韓國必買彩妝護膚品13｜Dr. G積雪草舒緩修護保濕精華霜（Dr. G）

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