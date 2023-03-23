濕疹原因＋食療湯水！中醫拆解飲食禁忌，女子吃1物致濕疹大爆發

【濕疹原因｜濕疹食療湯水｜濕疹飲食禁忌】甚麼原因會引發濕疹？臨近轉季，天氣變得不穩定及潮濕，不少女生也開始被濕疹問題折磨，早前有女子因吃了羊腩煲，導致濕疹大爆發，事實上確實有很多濕疹患者會因為不為神吃了一些食物而加劇濕疹情況。《01女生》就向註冊中醫師黃施琪查詢，希望了解一些容易引發濕疹的食物，讓女生們可以避吃以預防濕疹，黃醫師亦分享了2款有助舒緩及預防濕疹的湯水食療，立即看看！



【濕疹原因｜濕疹食療湯水｜濕疹飲食禁忌】臨近轉季，天氣變得不穩定及潮濕，不少女生也開始被濕疹問題折磨！（《閨蜜》劇照）

濕疹原因｜女子吃1物致濕疹大爆發

李廣冀醫師（柴醫）早前在社交平台上分享了一個女子濕疹爆發的個案，醫師指這位女子因在冬天吃了不少進補食品，加上吃了羊腩煲，令頸部濕疹大爆發，醫師指頸部濕疹是極度痕癢的位置，而且容易瘙癢破皮滲水，幸好女子純中藥治療了1個月後就康復！

【濕疹原因｜濕疹食療湯水｜濕疹飲食禁忌】這位女子因在冬天吃了不少進補食品，加上吃了羊腩煲，令頸部濕疹大爆發！（柴醫（李廣冀醫師）＠FB 授權使用）

濕疹原因｜誘發濕疹的4大成因：飲食、天氣

黃醫師指出，所謂的濕疹，在中醫角度一定離不開「濕」，臨床上常見風濕證，濕熱證和脾虛濕困證，當飲食失節或遇到天氣轉變、常用過熱水洗澡或使用致敏沐浴用品等都會刺激皮膚，容易誘發濕疹。

對於以上提及的個案，女子因吃了羊腩煲後導致濕疹爆發，黃醫師就解釋指，由於羊肉性味溫燥，雖有溫補作用，但因為羊肉易助濕生熱，濕疹患者都不建議食用，特別是濕熱證者最忌食用，濕熱者可見皮疹色鮮紅，發作時會非常瘙癢，或有水泡流滋或糜爛，大便乾結或黏滯，小便黃。若出現以上症狀，必須嚴禁食用羊肉這些溫燥的食品，可多吃清涼食品以減少濕疹的發生。

【濕疹原因｜濕疹食療湯水｜濕疹飲食禁忌】女子吃羊腩煲致濕疹大爆發（gettyimages）

濕疹原因｜飲食禁忌：3類容易引發濕疹的食物

除了羊肉等溫燥食物外，黃醫師也建議濕疹患者也應該盡量避免食用容易致敏的食品，例如海鮮、鴨、鵝、牛奶、雞蛋，這些食物都容易刺激濕疹發作。其次，應避免食用辛辣刺激性食物，如辣椒，生薑，大蒜，五香料等，多吃則助生內熱，加重濕熱症狀，以致濕疹越發嚴重。 發物如牛肉，竹筍，芋頭及酒精類飲品等也亦應避免食用，發物有發散之意，易誘發濕疹發作。

【濕疹原因｜濕疹食療湯水｜濕疹飲食禁忌】3類容易引發濕疹的食物（gettyimages）

濕疹食療｜2款湯水助舒緩濕疹爆發

黃醫師表示，對於濕疹患者平時飲食調理因應不同體質者都有不同，若想了解清楚自己的體質，最好尋找相熟註冊中醫師為你們診斷，黃醫師亦分享了2款有助舒緩及預防濕疹爆發的湯水、食療！

濕熱體質者：平日應多吃清熱祛濕的食物，如綠豆，梨，夢卜等。

推介湯水：粉葛赤小豆土茯苓湯



粉葛30-50g，赤小豆15-20g，土茯苓15-20g，蜜棗2枚，可加入適量瘦肉，或玉米、節瓜等熬湯食用。



【濕疹原因｜濕疹食療湯水｜濕疹飲食禁忌】濕熱體質者：平日應多吃清熱祛濕的食物，如綠豆，梨，夢卜等。（gettyimages）

脾虛濕困體質者：平日應多吃健脾祛濕的食物，如淮山，小米，薏米等。

推介湯水：淮山陳皮扁豆湯



淮山20-30g，白扁豆15-20g，陳皮1-2塊，蜜棗2枚，可加入適量瘦肉，或玉米、甘筍等熬湯食用。



【濕疹原因｜濕疹食療湯水｜濕疹飲食禁忌】脾虛濕困體質者：平日應多吃健脾祛濕的食物，如淮山，小米，薏米等。（gettyimages）