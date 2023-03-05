港媽患濕疹靠$30低成本方法急救舒緩　附無類固醇濕疹藥膏推介

濕疹｜臨近轉季，不少女生又開始受到濕疹問題折磨，大家都不斷尋找有效方法舒緩痕癢不適，用最短時間消炎止癢。類固醇雖然可以抑制炎症，但長期使用始終擔心會出現副作用。有位港媽早前就在YouTube頻道上分享了她對抗濕疹的心路歷程，以及怎樣戒除類固醇，透過自製低成本凡士林修復皮膚保護膜改善濕疹情況，還原靚靚臉！



濕疹｜有位港媽早前就在YouTube頻道上分享了她對抗濕疹的心路歷程，以及怎樣戒除類固醇，透過自製低成本凡士林修復皮膚保護膜改善濕疹情況，還原靚靚臉！（YouTube@Annann Heihei 影片截圖）

港媽患濕疹靠$30低成本方法急救舒緩

濕疹是普遍都市人都有機會患上的皮膚問題，食物影響、環境因素、用錯護膚品、壓力情緒等都是引致濕疹的因素。有位港媽 Ann 早前就在YouTube頻道上分享了她患濕疹的心路歷程，她直言在年輕時長滿暗瘡，自用了不少錯誤的方法去處理，例如一星期做2次磨皮、針清，又做了很多不少果酸換膚療程，損害了臉上的保護膜，無助肌膚水油平衡。

加上隨著年紀增長令免疫力變差，以及睡覺不足、情緒壓力等問題，導致濕疹問題日趨嚴重，全臉都長滿濕疹，Ann坦言：「除了眼睛之外，基本上全塊面都像燒傷了一樣」。Ann 當時求診西醫，醫生處方了類固醇藥物給她，服用後雖然濕疹情況有即時改善，但始終治標不治本，因為當你一停用時，濕疹就比之前更加嚴重。Ann 試盡各種治療，但就未能找到最適合自己的方法。

Ann 實在無法再忍受濕疹的折磨，後來她就鑽研出一個低成本修復皮膚保護膜舒緩方法，有效改善濕疹問題，還原靚靚臉！首先要準備一個冰袋、凡士林及化妝棉，3件法寶即能舒緩濕疹症狀、修復肌膚保護膜，急救濕疹爛臉，回復水潤光滑肌。

濕疹｜港媽患濕疹靠$30低成本方法急救舒緩，首先要準備一個冰袋、凡士林及化妝棉3件法寶！（YouTube@Annann Heihei 影片截圖）

首先在臉上厚塗一層凡士林，然後將浸濕了的化妝棉敷在凡士林上面，再在上面敷上冰袋。這樣有助化妝棉降溫，敷10分鐘後，就可以連同臉上的化妝棉把剩餘的凡士林抹掉。之後臉上應該還有一層薄薄的凡士林剩餘，這時候千萬不要地它們過水冼掉，否則臉部肌膚又會開始變乾，最後再用冰袋敷下臉部不適位置即可。

Ann 提醒大家最重要是堅持不放棄，期間也不要加插自己的方法，例如護膚品、類固醇藥膏，否則這個凡士林自然療法就沒有作用了！

濕疹｜首先在臉上厚塗一層凡士林，然後將浸濕了的化妝棉敷在凡士林上面，再在上面敷上冰袋。（YouTube@Annann Heihei 影片截圖）

濕疹藥膏推介｜7大無類固醇濕疹藥膏推介

治療濕疹的方法永遠都是因人而異，所以最重要都是找到一個最適合自己的方法，其實市面上都有不少不含類固醇的濕疹藥膏，有助舒緩療癢不適及紅腫等問題，大家也可以參考一下，《01女生》為大家盤點7款不含類固醇的濕疹藥膏推介！

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無類固醇濕疹藥膏推介2：Eucerin, 濕疹舒緩身體霜 HK$113.30

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資料授權：YouTube@Annann Heihei