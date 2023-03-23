肥胖紋消除方法｜4招有效擊退生長紋　網民實測兩個多月成功消除

肥胖紋如何消除？面對肥胖紋，不少女生都會大驚失色，到底肥胖紋成因是甚麼？肥胖紋是變胖還是變瘦而形成？肥胖紋會消失嗎？



肥胖紋成因

不少研究指出原來它們是因為快速發育成長過程中或懷孕孕期中身形快速改變，導致皮下組織中的彈性纖維、膠原蛋白纖維斷裂，引起產生紅色或銀白色的皮膚紋路，就是醫學用語中的「皮膚擴張紋」。隨著不同原因，「皮膚擴張紋」亦可被稱為「妊娠紋」、「生長紋」或「肥胖紋」。

「皮膚擴張紋」亦可被稱為「妊娠紋」、「生長紋」、或「肥胖紋」（《黑暗榮耀》劇照）

常見形成「生長紋」、「肥胖紋」的7大部位

了解到皮膚擴張紋產生的由來，但形成生長紋、肥胖紋的範圍大小則隨著每個人的體質而有所不同。根據台灣皮膚科診所院長 趙昭明表示，現代人營養好、長得快，因此生長紋等出現率比以往高，尤其腋下、胯下、臀部和腰側等四個部位最常見，另外女性亦有 7大常見形成的身體部位，通常是身體上容易囤積脂肪的部位。

肥胖紋常見身體部位1: 腹部

肥胖紋常見身體部位2: 臀部

肥胖紋常見身體部位3: 大腿

肥胖紋常見身體部位4: 大腿內側

肥胖紋常見身體部位5: 上手臂

肥胖紋常見身體部位6: 乳房

肥胖紋常見身體部位7: 後腰



肥胖紋消除方法！網民實測後兩個多月見效

面對礙眼的疤痕，大家都會抱著一定的疑問：「肥胖紋會消失嗎？」、「生長紋會消失嗎？」想要消除肥胖紋、生長紋，一名內地女生在小紅書中分享了自己兩個多月的去紋過程，力稱方法簡單、有效！大家不妨嘗試一下女生的4大妙招，讓你甩開花紋，重拾平滑肌膚！

網民實測「肥胖紋消除法」，兩個多月見效（截自RED@《感謝姐妹們的不騙之恩！肥胖紋終於沒了！》）

肥胖紋消除方法1: 熱敷紋路

事主表示淡化紋理的護理很重要，亦很簡單，大家可以多使用熱敷法去打開紋路的毛孔。以40°C至50°C的溫水浸濕毛巾，然後敷在紋路上10至15分鐘，這樣有助加快血液流動，促進新陳代謝！

肥胖紋消除方法2: 修復紋路

在熱敷法後，事主使用到醫用矽酮凝膠少量多次地塗抹，有助修復紋路。

大家可以使用市面的除疤膏或除疤凝膠，矽酮中的成分可以緩解瘙癢、疼痛等不適，對疤痕有明顯修復作用。不過大家要注意，矽酮對少於2年的增生性疤痕和疤痕疙瘩最為有效，長時間形成則需要多些時間及耐性。

肥胖紋消除方法3: 滋潤保濕皮膚

紋路產生過後雖然無法完全消除，不過可以透過滋潤型的產品去保濕、加強淡化，事主則選用了含維生素E的乳液，以及身體乳作為日常護理。

肥胖紋消除方法4: 日常護理

除了需要加強保濕、修復疤痕之外，日常生活中亦可以多注重運動以及飲食。事主提醒大家多拉伸四肢，可以加強皮膚彈性，另外可以補充膠原蛋白，以助修復及加強皮膚代謝。

大家要注意，消除法並非一勞永逸！(Shutterstock)

雖然有事主的成功個案，但大家要注意的是消除肥胖紋方法並非一勞永逸，紋路不會完全消失的。雖然它們算是一種疤痕，但和一般表皮受傷的疤痕相比，產生在真皮層的膠原蛋白癒合後，容易形成排列凌亂的組織且不容易消失，大家只能挑選適合自己的方式，使用產品努力不懈地淡化。若然大家追求快速見效的話，可以選擇醫美雷射等消除方法！