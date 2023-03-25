美容湯水食譜！4款懶人居家輕鬆製作助豐胸、抗老去紋、保養子宮

4款美容湯水食譜公開！變美的方法成千上萬，從護膚品到保養品、外敷內服的都有。作為女生，除了要東塗西抹外，養生方法亦能改善皮膚問題，其實女生四季都可以利用湯水進補、滋潤身體！



養生湯水有很多種，到底應該選擇什麼才能輕鬆、有效地居家美容呢？還在苦惱中的女生，不妨參考台灣YouTuber「77老大」的四款女生必學的美容湯水分享！

Youtuber「77老大」原本是中醫師，畢業於長庚中醫部，2018年底開始經營Youtube頻道，影片以美容保養、或者兩性情感為多（IG@basil_77777）

養生湯水｜1. 豐胸

77老大」提醒大家喝這款湯水有「黃金期」（截自Youtuber@77老大《兩個月從A到C，超厲害豐胸甜湯！大胸不要喝，我怕你不小心變太大！》）

美胸並非一日而成，尤其胸部發育較遲緩或者身形纖幼的女生，總會想追求胸部二次發育的豐胸方法！耳聞過不少年幼無知女生曾經選擇豐胸丸、豐胸膏等產品，但其實豐胸並非要花費大量金錢才能成功的！

只需將第一部分的材料放進煲內煮沸15分鐘，將第二部分的材料混合水成勾茨質地則可，然後將三部分的材料一同慢煮一小時。這款湯水能夠暢通乳腺，刺激胸部二次發育，「77老大」提醒大家喝這款湯水的「黃金期」就是在月經續束後的5到8天以及13到16天，因為該時段的賀爾蒙分泌比較旺盛，對乳房囤積脂肪效果最好！

1. 豐胸養生湯水材料：

部分一：黨參10g 桂圓40g 紅棗20g 枸杞20g 生薑1片 蔓越莓乾20g

部分二：葛根粉20g 黃豆粉30g

部分三：酒釀5湯匙 紅糖、黑糖 適量



養生湯水｜2. 抗老：「黑珍珠湯水」

每個女生都會懼怕衰老，特別25歲後膠原蛋白更會以每年1%的速度流失。相信大家都會擔心，年齡增長代表只有塗更貴價的護膚品才能延緩衰老？對於細紋， 不妨學習「77老大」所分享的黑珍珠湯水！這款湯水不單容易入口，更可以滋潤頭髮、補腎，達至抗老。

年齡增長代表只有塗更貴價的護膚品才能延緩衰老？（截自 Youtuber@77老大 《神奇抗老甜湯，吃四次變年輕！撫平細紋、抗老修護！》）

湯水做法簡單，只需把黑米、黑豆用水浸泡二小時，浸泡的水不要過瀝，然後加入所有材料，全部混合後加水煮二小時即可。「77老大」提醒大家抗老的最佳時機是冬季，因為中醫認為冬天適宜進補、滋養生息。

2. 抗老養生湯水材料：

黑米250g，黑豆100g，黑芝麻10g，核桃50g，紅棗五顆，黑糖、桂圓適量



養生湯水｜3. 保濕、去紋：「神奇保濕湯水」

女生最害怕的就是看到乾燥及細紋，細紋會將真實年齡有所倍大，而皮膚乾燥會令到柔嫩的皮膚容易痕癢、出現生粒粒及龜裂的情況。為了解決以上敵人，女生們可以服用這個「神奇保濕湯水」，它可以改善皮膚彈性、擺脫私密處乾澀！

保濕、去紋養生湯水做法簡單（截自 Youtuber@77老大《私密處乾澀、皮膚細紋，一碗神奇保濕》）

做法簡單，只需將紅棗、枸杞以外的材料放進小袋子，另外鍋中加入紅棗、枸杞，放進2000cc的水中煮沸15分鐘，可以加入適量冰糖調味。

3. 保濕、去紋養生湯水材料：

玉竹15g 麥冬10g 玄參10g 生地10g 紅棗、枸杞適量



養生湯水｜4. 保養子宮：「暖宮甜湯」

湯水改善手腳冰冷、抗老（截自 Youtuber@77老大《女生必學美容甜湯，暖宮、養卵、抗老，每週喝一次，讓妳年輕10歲！超簡單做、超好喝！》）

女生如果想改善手腳冰冷、抗老的話，特別是子宮護理方面，普遍需要中醫、藥材等調理，不過對於不喜歡藥味、討厭按時服藥的女生，那麼這個湯水就可以幫忙了，它可以活血，調理經痛，安撫心神，令臉色更紅潤。

這個湯水只需將所有材料倒進700到1000cc的水中，煮沸40分鐘，記緊過程中要保持攪拌，當食材軟後就可取出。不過女生若然來月經的話，飲用這款湯水時記緊要除去黨參及生薑！

保養子宮養生湯水材料：

紅豆 80g 糯米 80g 黑豆 20g 花生 20g 桂圓 20g 黨參 5g

紅棗、枸杞、紅糖適量 生薑2片



資料提供：YouTuber@77老大